Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Çatışmalar şiddetlendi! Irak'ta ölü sayısı 44'e yükseldi

Çatışmalar şiddetlendi! 'ta ölü sayısı 44'e yükseldi

'ta devam eden çatışmalar gün geçtikçe daha da şiddetlenmeye başladı. Son gelen bilgilere göre çatışmalarda en az 44 kişi hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 12:58 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 13:06
Çatışmalar şiddetlendi! Irak'ta ölü sayısı 44'e yükseldi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.

Çatışmalar şiddetlendi! Irak'ta ölü sayısı 44'e yükseldi

Öte yandan görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin, sokağa çıkma yasağına uymayan göstericileri dağıtmak için ateş açtığını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çatışmalar şiddetlendi! Irak'ta ölü sayısı 44'e yükseldi

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Çatışmalar şiddetlendi! Irak'ta ölü sayısı 44'e yükseldi

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çatışmalar şiddetlendi! Irak'ta ölü sayısı 44'e yükseldi

Öte yandan Katar, vatandaşlarını 'a yolculuk yapmamaları konusunda uyardı.

Çatışmalar şiddetlendi! Irak'ta ölü sayısı 44'e yükseldi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çatışmalar şiddetlendi! Irak'ta ölü sayısı 44'e yükseldi
BİZE ULAŞIN