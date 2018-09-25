Cesaretiniz varsa bunları yapın!

CNN International dünya üzerinde yapılması gereken ve oldukça heyecan veren cesaret isteyen aktiviteleri sıraladı. Bunların arasında Türkiye'den de yapılacak bir şey listede... Avrupa'da ya da ABD'de bir günlük jet pilotu olun. Nikaragua'daki volkanın üstünde oturun. Avustralya'da ölüm kafesine girin, timsahın gerçek olduğunu unutmayın tabii. Çin'de 2,160 metre yüksekte Hua Dağı'nın Güney Zirvesi'nde 'uçurum yürüyüşü'nü yapın. Las Vegas'ın Stratosphere Kulesi'nin kenarından 270 metre yükseklikte bir lunaparkta olabilecek en ürkütücü oyuncak olan 'Insanity Ride'a binin. İngiltere'de Zapcat Şamppiyonası'nda sürat teknesi deneyimi yaşayın.