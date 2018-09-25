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varsa bunları yapın!

Giriş Tarihi: 25.09.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 17:29
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varsa bunları yapın!
Cesaretiniz varsa bunları yapın!

CNN International dünya üzerinde yapılması gereken ve oldukça heyecan veren cesaret isteyen aktiviteleri sıraladı. Bunların arasında Türkiye'den de yapılacak bir şey listede...

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varsa bunları yapın!
Cesaretiniz varsa bunları yapın!

Avrupa'da ya da ABD'de bir günlük jet pilotu olun.

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varsa bunları yapın!
Cesaretiniz varsa bunları yapın!

Nikaragua'daki volkanın üstünde oturun.

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varsa bunları yapın!
Cesaretiniz varsa bunları yapın!

Avustralya'da ölüm kafesine girin, timsahın gerçek olduğunu unutmayın tabii.

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varsa bunları yapın!
Cesaretiniz varsa bunları yapın!

Çin'de 2,160 metre yüksekte Hua Dağı'nın Güney Zirvesi'nde 'uçurum yürüyüşü'nü yapın.

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varsa bunları yapın!
Cesaretiniz varsa bunları yapın!

Las Vegas'ın Stratosphere Kulesi'nin kenarından 270 metre yükseklikte bir lunaparkta olabilecek en ürkütücü oyuncak olan 'Insanity Ride'a binin.

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varsa bunları yapın!
Cesaretiniz varsa bunları yapın!

İngiltere'de Zapcat Şamppiyonası'nda sürat teknesi deneyimi yaşayın.

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