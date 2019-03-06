Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Çeyrek asır boyunca anlatamamıştı! Şimdi konuştu…

asır boyunca anlatamamıştı! konuştu…

Rusya'nın Astrahan kentinde yaşanan olayda 21 yaşındayken kaçırılarak 245 gün boyunca rehine olarak tutulan Elena Nikitina, 25 yıl sonra her şeyi anlattı.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 09:06
Çeyrek asır boyunca anlatamamıştı! Şimdi konuştu…

Henüz 21 yaşındayken kaçırılarak 245 gün boyunca rehine olarak tutulan kadın, 25 yıl sonra her şeyi anlattı.

Çeyrek asır boyunca anlatamamıştı! Şimdi konuştu…

1994 yılının Ekim ayında bütün hayatı değişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çeyrek asır boyunca anlatamamıştı! Şimdi konuştu…

Elena ve sevgilisi, bir partide dans ediyorlardı. hatırlayamadığı önemsiz bir neden yüzünden Sergey'le kavga eden Elena, kendini sokağa attı.

Çeyrek asır boyunca anlatamamıştı! Şimdi konuştu…

Evine yalnızca 10 metre uzaktayken, oraya aylarca ulaşamadı.

Çeyrek asır boyunca anlatamamıştı! Şimdi konuştu…

Sokaktan geçen çete bir otomobille onu kaçırınca; Elena Nikitina 8 ay boyunca nasıl intihar edebileceğini düşündü.

Çeyrek asır boyunca anlatamamıştı! Şimdi konuştu…

Çünkü karanlık bir odada kilitli halde, kendisini savaşın ortasında buldu.

Çeyrek asır boyunca anlatamamıştı! Şimdi konuştu…

Rusya'nın Astrahan kentinde yaşanan olayın üzerinden 25 sene geçti.

BİZE ULAŞIN