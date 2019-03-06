Çeyrek asır boyunca anlatamamıştı! Şimdi konuştu…

Rusya'nın Astrahan kentinde yaşanan olayda 21 yaşındayken kaçırılarak 245 gün boyunca rehine olarak tutulan Elena Nikitina, 25 yıl sonra her şeyi anlattı. Henüz 21 yaşındayken kaçırılarak 245 gün boyunca rehine olarak tutulan kadın, 25 yıl sonra her şeyi anlattı. 1994 yılının Ekim ayında bütün hayatı değişti. Elena ve sevgilisi, bir partide dans ediyorlardı. Şimdi hatırlayamadığı önemsiz bir neden yüzünden Sergey'le kavga eden Elena, kendini sokağa attı. Evine yalnızca 10 metre uzaktayken, oraya aylarca ulaşamadı. Sokaktan geçen çete bir otomobille onu kaçırınca; Elena Nikitina 8 ay boyunca nasıl intihar edebileceğini düşündü. Çünkü karanlık bir odada kilitli halde, kendisini savaşın ortasında buldu. Rusya'nın Astrahan kentinde yaşanan olayın üzerinden 25 sene geçti.