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  • Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın, Arena City'de ortaya çıktı

firarisi Mehmet Aydın, Arena City'de ortaya çıktı

'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Sık sık ünlü eğlence merkezi Arena City'ye gittiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 08:51
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın, Arena City'de ortaya çıktı

'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Kiev'de ortaya çıktı. Sık sık ünlü eğlence merkezi Arena City'ye gittiği anlaşıldı.

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın, Arena City'de ortaya çıktı

RESTORAN ALIP EV AÇMIŞ

Mehmet Aydın'ın izine Ukrayna'da rastlandı. Kiev'deki Arena City'de mağdurlarla karşılaştı. Ama yine kaçtı. Tosuncuk'un sevgilileri adına restoran açıp ev aldığı vurgulandı.

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Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın, Arena City'de ortaya çıktı

ET SATIYOR

'un ayrıca paravan şirketlerle döner büfelerine et sattığı iddiası da ortaya atıldı. (Takvim)

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın, Arena City'de ortaya çıktı
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Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın, Arena City'de ortaya çıktı
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın, Arena City'de ortaya çıktı
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın, Arena City'de ortaya çıktı
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