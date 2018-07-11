Çıkanlar adeta şoke etti!

Avustralya'da bir adam, arka bahçesinde esrarengiz bir delik keşfetti. İlginç deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu. İşte o anlar... Deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı. Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı. Türkçesi üç tünel ağlı örümcek olan geçen tür, en zehirli örümceklerin arasında bulunuyor. SU SAYAÇ KUTUSUNU AÇINCA BU GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI! Bir aile yıllardır açılmamış olan su sayacı kutusunu açınca içinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.