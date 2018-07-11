Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çıkanlar adeta şoke etti!

Giriş Tarihi: 11.07.2018 10:19
  • 1
  • 66
Çıkanlar adeta şoke etti!
Çıkanlar adeta şoke etti!

'da bir adam, arka bahçesinde esrarengiz bir delik keşfetti. İlginç deliğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

  • 2
  • 66
Çıkanlar adeta şoke etti!
Çıkanlar adeta şoke etti!

Yeterli beğeni gelmesi durumunda parmağını deliğe sokacağını söyledi ve büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 66
Çıkanlar adeta şoke etti!
Çıkanlar adeta şoke etti!

İşte o anlar...

  • 4
  • 66
Çıkanlar adeta şoke etti!
Çıkanlar adeta şoke etti!

Deliğin içinden bilimsel adı Atracinae olan ölümcül zehre sahip bir örümcek çıktı.

  • 5
  • 66
Çıkanlar adeta şoke etti!
Çıkanlar adeta şoke etti!

Neyse ki adam parmağını delikten zamanında çektiği için büyük bir tehlike atlattı.

  • 6
  • 66
Çıkanlar adeta şoke etti!
Çıkanlar adeta şoke etti!

Türkçesi üç tünel ağlı örümcek olan geçen tür, en zehirli örümceklerin arasında bulunuyor.

  • 7
  • 66
Çıkanlar adeta şoke etti!
Çıkanlar adeta şoke etti!

SU SAYAÇ KUTUSUNU AÇINCA BU GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI!

Bir aile yıllardır açılmamış olan su sayacı kutusunu açınca içinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.

BİZE ULAŞIN