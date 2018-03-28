Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çıkanlar şoke etti

Rusya'da alışveriş merkezinde bir gizli oda ortaya çıktı. Odadan çıkanlar ise şaşırttı.

Giriş Tarihi: 28.03.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 11:26
  • 1
  • 73
Çıkanlar şoke etti
Çıkanlar şoke etti

Rusya'da bir alışveriş merkezinin inşaat planında görünen gizli bir oda keşfedildi.

  • 2
  • 73
Çıkanlar şoke etti
Çıkanlar şoke etti

Odanın iden çıkan, cüzdan herkesi şaşırttı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 73
Çıkanlar şoke etti
Çıkanlar şoke etti

Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması i araştırmalar yapılıyor.

  • 4
  • 73
Çıkanlar şoke etti
Çıkanlar şoke etti
  • 5
  • 73
Çıkanlar şoke etti
Çıkanlar şoke etti
  • 6
  • 73
Çıkanlar şoke etti
Çıkanlar şoke etti

İngiltere'de yeni taşındığı evinin arka bahçesinde bulduğu sığınak şok etti.

  • 7
  • 73
Çıkanlar şoke etti
Çıkanlar şoke etti

Küçük bir kapı bulduğu düşünmüştü ama üzerini kaldırınca, 2. Dünya savaşından kalan bir sığınak olduğu anlaşıldı.

BİZE ULAŞIN