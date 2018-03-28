Çıkanlar şoke etti

Rusya'da alışveriş merkezinde bir gizli oda ortaya çıktı. Odadan çıkanlar ise şaşırttı. Rusya'da bir alışveriş merkezinin inşaat planında görünen gizli bir oda keşfedildi. Odanın içinden çıkan, cüzdan herkesi şaşırttı. Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması için araştırmalar yapılıyor. İngiltere'de yeni taşındığı evinin arka bahçesinde bulduğu sığınak şok etti. Küçük bir kapı bulduğu düşünmüştü ama üzerini kaldırınca, 2. Dünya savaşından kalan bir sığınak olduğu anlaşıldı.