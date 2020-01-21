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Çılgın çiftin muhteşem çözümü! Ev alacak paraları olmayınca...

Çılgın çiftin muhteşem çözümü! Ev alacak paraları olmayınca...

Bu görütüler sizi çok şaşırtacak! Ev sorunlarına kendileri çözüm buldu. Üstelik çözüm yöntemleri hayran bıraktı. Büyük metropollerde yaşayan insanlar için kiralık daire bulmak ayrı bir sorun. Bütçeye uygun olmasını sağlamak ayrı bir sorun. Yaşadığınız evde ne kadar kalacağınızı bilememek ise belki de en büyük problem. İşte bu Amerikalı çift yıllarca kiraödemekten bıkınca öyle bir çözüm buldu ki dünyada gündem oldu. Peki bu çözümleri ne miydi? Öğrenince çok şaşıracağınız ayrıntılar haberimizde!