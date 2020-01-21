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Çılgın çiftin muhteşem çözümü! Ev alacak paraları olmayınca...

Bu görütüler sizi çok şaşırtacak! Ev sorunlarına kendileri çözüm buldu. Üstelik çözüm yöntemleri hayran bıraktı. Büyük metropollerde yaşayan insanlar için kiralık daire bulmak ayrı bir sorun. Bütçeye uygun olmasını sağlamak ayrı bir sorun. Yaşadığınız evde ne kadar kalacağınızı bilememek ise belki de en büyük problem. İşte bu Amerikalı çift yıllarca kiraödemekten bıkınca öyle bir çözüm buldu ki dünyada gündem oldu. Peki bu çözümleri ne miydi? Öğrenince çok şaşıracağınız ayrıntılar haberimizde!

Giriş Tarihi: 21.01.2020 07:14 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 07:15
Çılgın çiftin muhteşem çözümü! Ev alacak paraları olmayınca...

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Çılgın çiftin muhteşem çözümü! Ev alacak paraları olmayınca...

İşte yabancı haber sitelerinde büyük yankı uyandıran o otobüs evin yapılış görüntüleri!

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Çılgın çiftin muhteşem çözümü! Ev alacak paraları olmayınca...
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Çılgın çiftin muhteşem çözümü! Ev alacak paraları olmayınca...
Çılgın çiftin muhteşem çözümü! Ev alacak paraları olmayınca...
Çılgın çiftin muhteşem çözümü! Ev alacak paraları olmayınca...
Çılgın çiftin muhteşem çözümü! Ev alacak paraları olmayınca...
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