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Haberler Galeri Çin Tayvan gerilimi tırmanıyor | Çin harekete geçti: Tayvan'da jet karşılık geldi! Bölge ateş çemberi...
Giriş Tarihi: 07.08.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 15:07

Çin Tayvan gerilimi tırmanıyor | Çin harekete geçti: Tayvan'da jet karşılık geldi! Bölge ateş çemberi...

Çin ve Tayvan arasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ziyareti ile başlayan gerilim giderek tırmanıyor. Tayvan'ı dört bir yerden kuşatan Çin yeni bir hamlede bulundu. Çin'den gelen açıklamalara ABD'den tepki geldi, Çin ise anında karşılık verdi. Öte yandan Tayvan ise bölgede suları daha da ısındıracak bir adım attı. Çin 'Tayvan savaşı an meselesi mi? sorusunu akıllara getiren olayın detayları...

AA
Çin Tayvan gerilimi tırmanıyor | Çin harekete geçti: Tayvan’da jet karşılık geldi! Bölge ateş çemberi...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası ABD-Çin- Tayvan arasında gerilim iyice tırmanmıştı. Tüm tehditlere rağmen gerçekleşen Tayvan ziyareti sonrası Çin Tayvan Adası'nı dört bir yandan kuşatmıştı. Bu gelişmenin ardından Çin'den bir hamle daha geldi. Tayvan ise jet karşılık verdi.

Çin Tayvan gerilimi tırmanıyor | Çin harekete geçti: Tayvan’da jet karşılık geldi! Bölge ateş çemberi...

GERÇEK CEPHANE

Çin, ülkenin kuzey kıyılarındaki Bohay Denizi ve Sarı Deniz'in güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlayacağını bildirmişti.

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Çin Tayvan gerilimi tırmanıyor | Çin harekete geçti: Tayvan’da jet karşılık geldi! Bölge ateş çemberi...

GEMİ TRAFİĞİ KAPATILACAK UYARISI

Deniz Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, başkent Pekin'in yakınlarındaki Bohay Denizi'nde 8 Ağustos ve 8 Eylül arasında, Sarı Deniz'in güneyinde ise 7-15 Ağustos'ta yürütülecek askeri tatbikatlar nedeniyle söz konusu bölgelerin gemi trafiğine kapatılacağı belirtilMİŞTİ.

Çin Tayvan gerilimi tırmanıyor | Çin harekete geçti: Tayvan’da jet karşılık geldi! Bölge ateş çemberi...

Pekin'in yaklaşık 300 kilometre güney doğusundaki Bohay Denizi, kuzeyinde Liaodong ve güneyinde Ciadong yarımadalarının sınırladığı, Sarı Deniz Körfezi'ndeki bir iç deniz konumunda bulunuyor. Sarı Deniz'in güneyinde de ayrı bir tatbikatın başlayacak olması tüm bölgedeki gemi trafiğini fiili olarak kısıtlayacaK.

Çin Tayvan gerilimi tırmanıyor | Çin harekete geçti: Tayvan’da jet karşılık geldi! Bölge ateş çemberi...

Çin ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen haftaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki altı bölgede gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlamıştı.

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