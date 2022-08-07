Giriş Tarihi: 07.08.2022 15:04
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
15:07
Çin Tayvan gerilimi tırmanıyor | Çin harekete geçti: Tayvan'da jet karşılık geldi! Bölge ateş çemberi...
Çin ve Tayvan arasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ziyareti ile başlayan gerilim giderek tırmanıyor. Tayvan'ı dört bir yerden kuşatan Çin yeni bir hamlede bulundu. Çin'den gelen açıklamalara ABD'den tepki geldi, Çin ise anında karşılık verdi. Öte yandan Tayvan ise bölgede suları daha da ısındıracak bir adım attı. Çin 'Tayvan savaşı an meselesi mi? sorusunu akıllara getiren olayın detayları...