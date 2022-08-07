Çin Tayvan gerilimi tırmanıyor | Çin harekete geçti: Tayvan’da jet karşılık geldi! Bölge ateş çemberi...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası ABD-Çin- Tayvan arasında gerilim iyice tırmanmıştı. Tüm tehditlere rağmen gerçekleşen Tayvan ziyareti sonrası Çin Tayvan Adası'nı dört bir yandan kuşatmıştı. Bu gelişmenin ardından Çin'den bir hamle daha geldi. Tayvan ise jet karşılık verdi.