Çin laboratuvarında akılalmaz koronavirüs deneyi! 8 günde öldürdü: Mutant virüs dünyayı ayağa kaldırdı

8 GÜNDE ÖLDÜREN "MUTANT VİRÜS"

Çinli bilim insanları bu kez de "GX_P2V" adı verilen mutant bir koronavirüs türü üzerinde yaptığı çalışmayla dünya gündemine oturdu. Dünya basınında yer alan haberlere göre Çinli bilim insanları, bir çalışmada yüzde 100 öldürme oranına sahip olan mutant bir virüs üzerinde dikkat çeken bir deneye imza attı.