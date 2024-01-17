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Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:14

Çin laboratuvarında akılalmaz koronavirüs deneyi! 8 günde öldürdü: Mutant virüs dünyayı ayağa kaldırdı

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Çin'de bir virüs krizi daha patlak verdi. Çinli bilim insanlarının Wuhan laboratuvarlarında üretip dünyaya yaydığı ileri süren koronavirüsün mutant versiyonunun olduğu haberi, dünya gündemine damga vurdu. Ölümcül mutant virüse karşı bilim dünyasından endişe sesleri yükseldi.

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Çin laboratuvarında akılalmaz koronavirüs deneyi! 8 günde öldürdü: Mutant virüs dünyayı ayağa kaldırdı

Dünya, Çin'de yapılan yeni bir deneyle çalkalanıyor. Koronavirüsün ortaya çıkışında Wuhan laboratuvarlarındaki bilim insanlarının parmağı olduğu iddiaları hala yerini korurken bu kez "ölümcül mutant virüs" konusu gündeme geldi.

Çin laboratuvarında akılalmaz koronavirüs deneyi! 8 günde öldürdü: Mutant virüs dünyayı ayağa kaldırdı

ÇİN İDDİALARI KANITLANAMADI

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından ABD istihbarat kurumları, koronavirüsün Wuhan'daki laboratuvardan sızdırıldığına dair doğrudan bir kanıt bulamadığını açıklamış olsa virüsü kaynağı belirsizliği koruyordu.

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Çin laboratuvarında akılalmaz koronavirüs deneyi! 8 günde öldürdü: Mutant virüs dünyayı ayağa kaldırdı

8 GÜNDE ÖLDÜREN "MUTANT VİRÜS"

Çinli bilim insanları bu kez de "GX_P2V" adı verilen mutant bir koronavirüs türü üzerinde yaptığı çalışmayla dünya gündemine oturdu. Dünya basınında yer alan haberlere göre Çinli bilim insanları, bir çalışmada yüzde 100 öldürme oranına sahip olan mutant bir virüs üzerinde dikkat çeken bir deneye imza attı.

Çin laboratuvarında akılalmaz koronavirüs deneyi! 8 günde öldürdü: Mutant virüs dünyayı ayağa kaldırdı

KORKUNÇ BELİRTİLER

Geçtiğimiz hafta Pekin tarafından paylaşılan deneye göre "GX_P2V" adı verilen tür, fareler üzerinde denendi. Araştırmanın sonucunda enfekte olan farelerin 8 gün gibi kısa bir süre içinde öldüğü, ölmeden önce ise korkunç belirtiler gösterdiği açıklandı.

Çin laboratuvarında akılalmaz koronavirüs deneyi! 8 günde öldürdü: Mutant virüs dünyayı ayağa kaldırdı

Yapılan açıklamada "GX_P2V"nin pandemiden üç yıl önce Malezya pangolinlerinde keşfedilen, koronavirüsün kuzeni olan GX/2017'nin mutasyona uğramış bir versiyonu olduğu bilgisi yer aldı.

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