Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
14:14
Çin laboratuvarında akılalmaz koronavirüs deneyi! 8 günde öldürdü: Mutant virüs dünyayı ayağa kaldırdı
Koronavirüs salgınının başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Çin'de bir virüs krizi daha patlak verdi. Çinli bilim insanlarının Wuhan laboratuvarlarında üretip dünyaya yaydığı ileri süren koronavirüsün mutant versiyonunun olduğu haberi, dünya gündemine damga vurdu. Ölümcül mutant virüse karşı bilim dünyasından endişe sesleri yükseldi.