Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi

Alman basınında yer alan haberlerde, Chemnitz kentinde bir kavgada 35 yaşındaki bir Almanın öldürülmesinin ardından içlerinde şiddet yanlısı aşırı sağcıların da bulunduğu yüzlerce kişinin internet üzerinden yapılan çağrıya uyarak dün kent merkezinde toplandığı ve iki kez yürüyüş yaptığı belirtildi.