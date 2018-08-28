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sonrası 'da tansiyon yükseldi

Giriş Tarihi: 28.08.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 10:00
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sonrası 'da tansiyon yükseldi
Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi
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sonrası 'da tansiyon yükseldi
Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi

'nın Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde bir kişinin öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların, göçmen ve mültecilere saldırdığı bildirildi.

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sonrası 'da tansiyon yükseldi
Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi

Alman basınında yer alan haberlerde, Chemnitz kentinde bir kavgada 35 yaşındaki bir Almanın öldürülmesinin ardından içlerinde şiddet yanlısı aşırı sağcıların da bulunduğu yüzlerce kişinin internet üzerinden yapılan çağrıya uyarak dün kent merkezinde toplandığı ve iki kez yürüyüş yaptığı belirtildi.

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sonrası 'da tansiyon yükseldi
Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi

Aşırı sağcı için Alternatif (AfD) partisi ve "Kaotic Chemnitz" adlı futbol holiganlarının da katıldığı yürüyüş sırasında arbede çıktı.

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sonrası 'da tansiyon yükseldi
Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi

Yürüyüşe katılan aşırı sağcılar, yoldan geçen göçmen ve mültecilere saldırdı.

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sonrası 'da tansiyon yükseldi
Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi

Olaya ilişkin sosyal medyada yer alan video görüntülerinde, aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere saldırdığı görülüyor.

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sonrası 'da tansiyon yükseldi
Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi

Haberlerde göstericilerin polisin uyarılarına uymadığı, kent polisinin yetersiz kaldığı, bunun üzerine Dresden ve Leipzig kentlerinden takviye ekiplerin çağrıldığı anlatılıyor.

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