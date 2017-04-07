Çin’den gelen garip fotoğraflar

Yolla bölünmüş göl. Jiangxi Eyaleti Festivali, Mezar Süpürme Festivali. Sichuan Eyaletinde farklı renkller ile 185 metrelik bir halı yapıldı. Mevsimsel balıkçılık yasağının sona ermesi ile gemilerin dönmesi. Kırmızı biberlerin güneşte kurutulması. Kiraz çiçekleri. Hurdaya ayrılan taksiler. Hava muhalefeti nedeniyle bütün gemi faliyetlerinin durdurulduğu an. Hareketli bir şölen. Dövüş sanatları okulu uygulamasında Kung Fu öğrencileri. Çin'de pirinç tarlası. Çay yaprakları toplayan çiftçiler. Çaky kurutulması. Bu fotoğraf aynı yerde güzellik tedavisi gören hastaların en büyük grubu için kırılan dünya rekoru. 1000 kadına aynı anda yüz masajı hizmeti verildi. Bir şirketin satmak için hazırladığı yorganların kurutulması. Bir galerinin otoparkı.