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Haberler Galeri Çin'den gelen garip fotoğraflar
Giriş Tarihi: 07.04.2017 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 10:52

Çin'den gelen garip fotoğraflar

Çin’den gelen garip fotoğraflar

Yolla bölünmüş göl.

Çin’den gelen garip fotoğraflar

Jiangxi Eyaleti Festivali, Mezar Süpürme Festivali.

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Çin’den gelen garip fotoğraflar

Sichuan Eyaletinde farklı renkller ile 185 metrelik bir halı yapıldı.

Çin’den gelen garip fotoğraflar

Mevsimsel balıkçılık yasağının sona ermesi ile gemilerin dönmesi.

Çin’den gelen garip fotoğraflar

Kırmızı biberlerin güneşte kurutulması.

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