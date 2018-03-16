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`in hostes kızları

Giriş Tarihi: 16.03.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 14:57
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`in hostes kızları
Çin`in hostes kızları

'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi.

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`in hostes kızları
Çin`in hostes kızları

Etkinlik sırasında iki hafta süren genel kurulun delegelerini karşılayan hostes kızları güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.

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`in hostes kızları
Çin`in hostes kızları

Tiananmen Meydanı ulusal kıyafetleri giyen hostesler sayesinde renkli görüntülere sahne olan oldu.

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`in hostes kızları
Çin`in hostes kızları

Tiananmen Meydanı'nda poz veren misafir karşılama hostesleri.

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`in hostes kızları
Çin`in hostes kızları


Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda Ulusal Halk Kongresi'nin delegelerini karşılayan hostes kızları poz veriyor.

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`in hostes kızları
Çin`in hostes kızları

Öte yandan 'de hostes olmak sanıldığı kadar kolay değil…

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`in hostes kızları
Çin`in hostes kızları
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