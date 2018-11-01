Çinliler sonunda bunu da yaptı! Dünyada bir ilk...

Çinlilerin yeni oyuncağı ilk kez görüntülendi, teknolojinin geldiği son nokta ağızları açık bıraktı. Ne Apple ne Samsung... Çinliler sonunda bunu da yaptı, dünyada ilk kez böyle bir telefon göreceksiniz! Adı pek de duyulmamış olan bir firma, katlanan ekran teknolojisi yarışında bir adım öne geçtiğini ve ilk katlanabilen akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazır olduklarını duyurdu. Merkezi ABD'nin teknoloji merkezi olan Califorina'da bulunan ancak kökleri Çin'e dayanan Royole, FlexiPai adını verdiği yeni telefonunu Pekin'de düzenlenen lansmanla tanıttı. Ekran açık haldeyken 7,8 inç (19,8 cm) ebatlarında. Ancak kapalı haldeyken üç farklı küçük ekran işlevi görebiliyor. Ön yüz, arka yüz ve katlanan bölümdeki ekranlar, aynı anda farklı görüntüleri yansıtabiliyor. Sadece 6 yıl önce kurulmuş olan Royole, bugünden itibaren yeni telefonlar için Çin'de ön siparişler almaya başlayacağını açıkladı.