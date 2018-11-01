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sonunda bunu da yaptı! bir ilk...

Çinlilerin yeni oyuncağı ilk kez görüntülendi, teknolojinin geldiği son nokta ağızları açık bıraktı.

Giriş Tarihi: 01.11.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 21:29
Çinliler sonunda bunu da yaptı! Dünyada bir ilk...
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Çinliler sonunda bunu da yaptı! Dünyada bir ilk...

Ne Apple ne Samsung... sonunda bunu da yaptı, ilk kez böyle bir telefon göreceksiniz!

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Çinliler sonunda bunu da yaptı! Dünyada bir ilk...

Adı pek de duyulmamış olan bir firma, katlanan ekran teknolojisi yarışında bir adım öne geçtiğini ve ilk katlanabilen akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazır olduklarını duyurdu.

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Dünyada bir ilk...

Merkezi ABD'nin teknoloji merkezi olan Califorina'da bulunan ancak kökleri Çin'e dayanan Royole, FlexiPai adını verdiği yeni telefonunu Pekin'de düzenlenen lansmanla tanıttı.

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Dünyada bir ilk...

Ekran açık haldeyken 7,8 inç (19,8 cm) ebatlarında.

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Dünyada bir ilk...

Ancak kapalı haldeyken üç farklı küçük ekran işlevi görebiliyor. Ön yüz, arka yüz ve katlanan bölümdeki ekranlar, aynı anda farklı görüntüleri yansıtabiliyor.

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Dünyada bir ilk...

Sadece 6 yıl önce kurulmuş olan Royole, bugünden itibaren yeni telefonlar için Çin'de ön siparişler almaya başlayacağını açıkladı.

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