Çipras küplere bindi! Canlı yayında tansiyon yükseldi! "Türkiye yanlısı tavır" sözleri gündem oldu

Çipras, Miçotakis'in, muhafazakar kesimde hep görüldüğü üzere uluslararası sorunları çözmek için risk alacak imkan ve kabiliyete sahip olmadığını ileri sürerek, "Sorumluluk almıyorlar. Büyük laflar etmeyi seviyorlar ancak ülkenin dış politikası kötüye gidiyor. Türk-Yunan ilişkileri de." diye konuşmuştu.