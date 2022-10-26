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Haberler Galeri Çipras küplere bindi! Canlı yayında tansiyon yükseldi! "Türkiye yanlısı tavır" sözleri gündem oldu
Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 09:51

Çipras küplere bindi! Canlı yayında tansiyon yükseldi! "Türkiye yanlısı tavır" sözleri gündem oldu

Yunanistan'da sular durulmuyor. Yunanistan ana muhalefet partisi Lideri Aleksis Çipras, Yunansitan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i sert sözlerle eleştirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, Miçotakis'in zor durumda saklandığını söyleyen Çipras, daha sonra "Sorumluluk almıyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Çipras, Miçotakis hakkındaki sözlerine yapılan eleştiriler karşısında küplere bindi.

Çipras küplere bindi! Canlı yayında tansiyon yükseldi! Türkiye yanlısı tavır sözleri gündem oldu

Yunanistan'da Hükümet ve ana muhalefet arasında geirlim tırmanıyor. Yunanistan'da ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, Miçotakis'i sert sözlerle eleştirmeyi sürdürürken canlı yayında tansiyon bir anda yükseldi.

Çipras küplere bindi! Canlı yayında tansiyon yükseldi! Türkiye yanlısı tavır sözleri gündem oldu

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, geçtiğimiz günlerde partisinin Genel Kurul toplantısında Türk-Yunan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunmuş, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümeti, iki ülke arasındaki ilişkilerde doğru bir yol izlememekle suçlamıştı.

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Çipras küplere bindi! Canlı yayında tansiyon yükseldi! Türkiye yanlısı tavır sözleri gündem oldu

SYRIZA'nın, 2021'de Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında Gümrük Birliği'ne ilişkin başlayan müzakerelerde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların Uluslararası Adalet Divanına götürülmesi koşulunun önerildiğini hatırlatan Çipras, Miçotakis hükümetinin bunu benimsememiş olmasını "kaçırılmış değerli bir fırsat" şeklinde değerlendirmişti.

Çipras küplere bindi! Canlı yayında tansiyon yükseldi! Türkiye yanlısı tavır sözleri gündem oldu

Çipras, Miçotakis'in, muhafazakar kesimde hep görüldüğü üzere uluslararası sorunları çözmek için risk alacak imkan ve kabiliyete sahip olmadığını ileri sürerek, "Sorumluluk almıyorlar. Büyük laflar etmeyi seviyorlar ancak ülkenin dış politikası kötüye gidiyor. Türk-Yunan ilişkileri de." diye konuşmuştu.

Çipras küplere bindi! Canlı yayında tansiyon yükseldi! Türkiye yanlısı tavır sözleri gündem oldu

Türkiye'nin AB ile ilişkilerini kademeli olarak düzelttiğini belirten Çipras, bunda Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın ardından barış temin edici ve arabulucu bir rol istemesinin rol oynadığını söylEMİŞTİ.

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