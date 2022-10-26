Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:49
Güncelleme Tarihi: 26.10.2022
09:51
Çipras küplere bindi! Canlı yayında tansiyon yükseldi! "Türkiye yanlısı tavır" sözleri gündem oldu
Yunanistan'da sular durulmuyor. Yunanistan ana muhalefet partisi Lideri Aleksis Çipras, Yunansitan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i sert sözlerle eleştirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, Miçotakis'in zor durumda saklandığını söyleyen Çipras, daha sonra "Sorumluluk almıyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Çipras, Miçotakis hakkındaki sözlerine yapılan eleştiriler karşısında küplere bindi.