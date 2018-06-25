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Çok şaşıracaksınız! saldırısından sonra bakın nasıl değişti...

21 yaşında yüzüne atılan sebebiyle hayatı kabusa dönen Resham Khan, 1 yıl içinde müthiş şekilde iyileşti.

Giriş Tarihi: 25.06.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 15:40
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Çok şaşıracaksınız! saldırısından sonra bakın nasıl değişti...
Çok şaşıracaksınız! Asit saldırısından sonra bakın nasıl değişti...

Saldırı sonrası kulakları duymaz hale gelen, başında ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Resham Khan'ın 1 yıl sonraki görünümü...

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Çok şaşıracaksınız! saldırısından sonra bakın nasıl değişti...
Çok şaşıracaksınız! Asit saldırısından sonra bakın nasıl değişti...

'nın doğusunda üzeri açık arabada trafik ışıklarını beklerken John Tomlin tarafından saldırıya uğradı.

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Çok şaşıracaksınız! saldırısından sonra bakın nasıl değişti...
Çok şaşıracaksınız! Asit saldırısından sonra bakın nasıl değişti...

saldırısı sebebiyle bir kulağında işitme kaybı yaşayan Resham'ın, başı ve vücudu da 3. derece yanıklarla doldu.

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Çok şaşıracaksınız! saldırısından sonra bakın nasıl değişti...
Çok şaşıracaksınız! Asit saldırısından sonra bakın nasıl değişti...

Saldırı sonrası eski kız arkadaşını hastanelik eden John Tomlin ise çıktığı mahkemede 16 yıl hapse mahkum edildi.

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Çok şaşıracaksınız! saldırısından sonra bakın nasıl değişti...
Çok şaşıracaksınız! Asit saldırısından sonra bakın nasıl değişti...

Bu süreçte hastanede dayanılmaz acılarıyla savaşan Resham Khan ise takipçilerinin desteğiyle yeniden hayat buldu.

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Çok şaşıracaksınız! saldırısından sonra bakın nasıl değişti...
Çok şaşıracaksınız! Asit saldırısından sonra bakın nasıl değişti...

20 bin sosyal medya kullanıcısı tarafından destek mesajları alan Resham, takipçilerinden aldığı moralle hayata yeniden tutundu.

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Çok şaşıracaksınız! saldırısından sonra bakın nasıl değişti...
Çok şaşıracaksınız! Asit saldırısından sonra bakın nasıl değişti...

Sen çok güzelsin. Cesur ve merhametlisin. Sana bakmaktan gurur duyuyorum.' gibi güzelliğini öven ve cesaretinden bahseden mesajlara kayıtsız kalamayan Resham, tedaviyi bırakmadı.

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