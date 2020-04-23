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Corona virüsü SON DAKİKA: Sağlık Direktörü’nden flaş açıklama! Dünyada hayat ne zaman normale dönecek? Koronavirüs tedbir ve önlemleri ne zaman, nasıl kaldırılabilir?

Tüm dünyada etkili olan ve enfekte ettiği ülkelerde ölümlere sebep olan corona virüsü salgınına ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. internet sitesi verilerine göre coronavirüs kaynaklı toplam 186,933 insan hayatını kaybederken, tüm dünya üzerine adeta kabus gibi çöken korona virüs pandemisi ile ilgili tüm dünyada hayatın ne zaman normale döneceği merak edilerek Koronavirüs tedbir ve önlemleri ne zaman, nasıl kaldırılabilir? sorusu ile ilgili araştırmalar yoğunlaşıyor. Sağlık Direktörü Prof. Dr. Chris Whitty yaptığı açıklamada merak edilen bu sorulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

BBC TÜRKÇE Dünya
Giriş Tarihi: 23.04.2020 19:41 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 23:02
Corona virüsü SON DAKİKA: İngiltere Sağlık Direktörü’nden flaş açıklama! Dünyada hayat ne zaman normale dönecek? Koronavirüs tedbir ve önlemleri ne zaman, nasıl kaldırılabilir?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyaya akıllara durgunluk verici bir hızla yayılım gösteren corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinde 200 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan coronavirüs ile ilgili olarak tüm dünya hayatın ne zaman normale döneceğini merak ederek Koronavirüs tedbir ve önlemleri ne zaman, nasıl kaldırılabilir? sorusunun yanıtlarını öğrenmek istiyor. Sağlık Direktörü Prof. Dr. Chris Whitty yaptığı açıklamayla bu sorulara ilişkin değerlendirmelerini sundu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

CORONAVİRÜS SON DAKİKA! HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

Corona virüsü SON DAKİKA: İngiltere Sağlık Direktörü’nden flaş açıklama! Dünyada hayat ne zaman normale dönecek? Koronavirüs tedbir ve önlemleri ne zaman, nasıl kaldırılabilir?

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor, öte yandan kimi ülkelerde uygulanan sıkı kısıtlamalarda normalleşmeye yönelik adımlar atılmaya hazırlanılıyor.

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Corona virüsü SON DAKİKA: İngiltere Sağlık Direktörü’nden flaş açıklama! Dünyada hayat ne zaman normale dönecek? Koronavirüs tedbir ve önlemleri ne zaman, nasıl kaldırılabilir?

Almanya bazı işletmelerin tekrar açılmasına karar verirken, Danimarka'da da okullarda eğitim yeniden başladı. Avrupa'da en fazla can kaybının görüldüğü ülke olan İtalya'da da bazı yerlerde kitapçı, çamaşırhane, kırtasiye ve çocuk kıyafeti satan dükkanlar yeniden açıldı.

Corona virüsü SON DAKİKA: İngiltere Sağlık Direktörü’nden flaş açıklama! Dünyada hayat ne zaman normale dönecek? Koronavirüs tedbir ve önlemleri ne zaman, nasıl kaldırılabilir?

ABD'de Başkan Donald Trump, normalleşmeye geçişle ilgili üç aşamalı bir plan açıkladı ve bunun uygulamasıyla ilgili kararları eyalet valilerine bıraktı.

Corona virüsü SON DAKİKA: İngiltere Sağlık Direktörü’nden flaş açıklama! Dünyada hayat ne zaman normale dönecek? Koronavirüs tedbir ve önlemleri ne zaman, nasıl kaldırılabilir?

Bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü de normale dönüşün kademeli olması gerektiğini vurguluyor ve mevcut sosyal mesafe düzenlemelerinin öngörülebilir bir geleceğe kadar devam etmesi gerektiği uyarısı yapıyor.

Corona virüsü SON DAKİKA: İngiltere Sağlık Direktörü’nden flaş açıklama! Dünyada hayat ne zaman normale dönecek? Koronavirüs tedbir ve önlemleri ne zaman, nasıl kaldırılabilir?

Sağlık Direktörü Prof. Dr. Chris Whitty, yakın bir zamanda hayatın aniden normale dönmesini beklemenin "kesinlikle gerçekçi" olmadığını ve bu yılın sonuna kadar bazı uygulamaların yürürlükte kalacağını söyledi.

Corona virüsü SON DAKİKA: İngiltere Sağlık Direktörü’nden flaş açıklama! Dünyada hayat ne zaman normale dönecek? Koronavirüs tedbir ve önlemleri ne zaman, nasıl kaldırılabilir?

NORMALLEŞMEYE HANGİ AŞAMADA GEÇİLMELİ?

Bu uyarıların temelinde, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarının bir anda kaldırılması halinde salgının bu dönemde görülen yayılma hızına ulaşabileceği, hatta durumun daha da kötüleşebileceği kaygıları yatıyor.

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