Corona virüsü SON DAKİKA: İngiltere Sağlık Direktörü’nden flaş açıklama! Dünyada hayat ne zaman normale dönecek? Koronavirüs tedbir ve önlemleri ne zaman, nasıl kaldırılabilir?

Tüm dünyada etkili olan ve enfekte ettiği ülkelerde ölümlere sebep olan corona virüsü salgınına ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Worldometer internet sitesi verilerine göre coronavirüs kaynaklı toplam 186,933 insan hayatını kaybederken, tüm dünya üzerine adeta kabus gibi çöken korona virüs pandemisi ile ilgili tüm dünyada hayatın ne zaman normale döneceği merak edilerek Koronavirüs tedbir ve önlemleri ne zaman, nasıl kaldırılabilir? sorusu ile ilgili araştırmalar yoğunlaşıyor. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Dr. Chris Whitty yaptığı açıklamada merak edilen bu sorulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…