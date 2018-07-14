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Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.

Giriş Tarihi: 14.07.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 11:58
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Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.
Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.

NASA'nın 11 yaşında iken seçip eğittiği Kanadalı , nüfusu artırma ve koloni kurma projesi kapsamında 'Kızıl Gezegen'e gidecek, belki de dünyaya hiç dönmeyecek.

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Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.
Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.

Artık 17 yaşında, eğitimleri neredeyse bitti. Gitmesini önleyen tek şey, teknolojinin yetersizliği…

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Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.
Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.

, henüz çok genç yaşında olmasına rağmen eğitimli bir astronot. Bu cesur gencin, önümüzdeki yıllarda Mars'a giden ilk insan olması bekleniyor. 11 yaşından beri eğitim alan Carson, gitmeye hazır olduğunu düşünüyor.

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Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.
Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.

, henüz çok genç yaşında olmasına rağmen eğitimli bir astronot. Bu cesur gencin, önümüzdeki yıllarda Mars'a giden ilk insan olması bekleniyor. 11 yaşından beri eğitim alan Carson, gitmeye hazır olduğunu düşünüyor.

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Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.
Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.

Kanadalı olmasına rağmen uzaya çıktığında bir Dünyalı olarak anılacak 17 yaşındaki , 32 yaşına geldiğinde yani takvimler 2033 yılını gösterdiğinde Mars'a yolculuk yapacak.

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Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.
Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.

Carson, Kızıl Gezegen'e vardığında fen deneyleri yapacak, yiyecekler yetiştirecek. 2 ya da 3 yıl Mars'ta kalması beklenen Carson, bu süre zarfında gezegendeki yaşam belirtilerini de arayacak.

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Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.
Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.

Çocukluğundan beri uzaya gitmenin halini kuran Carson'un yolu bir zamanlar İzmir'den de geçmiş.

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