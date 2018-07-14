Daha 17 yaşında... 6 yıldır yetiştiriliyor! Görevde ölebilir.

NASA'nın 11 yaşında iken seçip eğittiği Kanadalı Alyssa Carson, nüfusu artırma ve koloni kurma projesi kapsamında 'Kızıl Gezegen'e gidecek, belki de dünyaya hiç dönmeyecek. Artık 17 yaşında, eğitimleri neredeyse bitti. Gitmesini önleyen tek şey, teknolojinin yetersizliği… Alyssa Carson, henüz çok genç yaşında olmasına rağmen eğitimli bir astronot. Bu cesur gencin, önümüzdeki yıllarda Mars'a giden ilk insan olması bekleniyor. 11 yaşından beri eğitim alan Carson, gitmeye hazır olduğunu düşünüyor. Alyssa Carson, henüz çok genç yaşında olmasına rağmen eğitimli bir astronot. Bu cesur gencin, önümüzdeki yıllarda Mars'a giden ilk insan olması bekleniyor. 11 yaşından beri eğitim alan Carson, gitmeye hazır olduğunu düşünüyor. Kanadalı olmasına rağmen uzaya çıktığında bir Dünyalı olarak anılacak 17 yaşındaki Alyssa Carson, 32 yaşına geldiğinde yani takvimler 2033 yılını gösterdiğinde Mars'a yolculuk yapacak. Carson, Kızıl Gezegen'e vardığında fen deneyleri yapacak, yiyecekler yetiştirecek. 2 ya da 3 yıl Mars'ta kalması beklenen Carson, bu süre zarfında gezegendeki yaşam belirtilerini de arayacak. Çocukluğundan beri uzaya gitmenin halini kuran Carson'un yolu bir zamanlar İzmir'den de geçmiş.