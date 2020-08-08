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Dalgıçlar gizemli ışık yüzünden hayatını kaybetti! Kan donduran iddia!

Dünyanın en eski ve en derin gölü olma özelliğine sahip olan 'nde ilginç bir olay yaşandığı iddia edildi. 'da bulunan gölün dibinden yüzeye ışıklar geldiğini gören bazı kişiler, konuyu yetkililere bildirdi. Olayı araştırmak için göle dalış yapan askerlerden üçünün ışık yüzünden hayatını kaybettiği, dört kişinin ise yaralı olarak kurtulduğu ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 17:46
Dalgıçlar gizemli ışık yüzünden hayatını kaybetti! Kan donduran iddia!

USO (Unidentified Submerged Object), tanımlanamayan batık cisimler veya bazıları tarafından tanımlanamayan yüzen cisimler olarak adlandırılıyor. Söylenenlere göre USO'lar su altında veya üstünde dalga yapmadan, yüksek hızlarda gidebiliyor. Kimilerine göre USO'lar UFO'ların kendisi, kimine göreyse aslında UFO'lara ait bir modül. Hatta bazıları ise konuyu daha ileri götürerek, Atlantis'e ait teknolojik araçlar olduğunu bile söylüyor. USO'larla ilgili ortalıkta dolanan birçok rivayet var.

Dalgıçlar gizemli ışık yüzünden hayatını kaybetti! Kan donduran iddia!

Söz konusu olaylardan bir tanesi Sovyetler Birliği dağılmadan önce yaşanmış. Bir Sovyet denizaltısı, rutin bir görevdeyken altı tane çok hızlı cismin su altında hareket ettiğini tespit etmiş.

Söylenenlere göre bu cisimler 230 knot hıza sahip. Eğer bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Sovyetlere ait olan K-222 hızlı bir denizaltıydı ve en fazla 44 knot ile gidiyordu. Bu cisimler hızlıca gözden kaybolmuşlar. Benzer bir olayın ise Bermuda Şeytan Üçgeni içinde yaşandığı da ileri sürülür.

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Dalgıçlar gizemli ışık yüzünden hayatını kaybetti! Kan donduran iddia!

'da bulunan 'nde de ilginç bir olaydan söz ediliyor. Yedi askeri dalgıcın göle girdiği ve bilinmeyen ışıklı bir cisim gördüğü iddia ediliyor. Güya üç asker ölürken, diğer dördü ise yaralı olarak kurtulmuş.

Dalgıçlar gizemli ışık yüzünden hayatını kaybetti! Kan donduran iddia!

2014'te çok ilginç bir olay yaşanmıştı. Baltık Denizi'nde su altında oluşan tanımlanamayan bir aktivite İsveç Deniz Kuvvetlerini harekete geçirmişti. Söz konusu aktivitenin yüksek teknolojili bir denizaltıya ait olduğu öne sürülmüştü, tabii ki teorisyenler konuyu USO'lara ve uzaylılara bağladı. Bir süre aktivitenin USO olup olmadığı tartışıldı.

Dalgıçlar gizemli ışık yüzünden hayatını kaybetti! Kan donduran iddia!

USO'ların buzun bariyer gibi olduğu yerlerde, delikler açtığı iddia ediliyor. Bu cisimler, buzu eritip, hızını hiç kesmeden yoluna devam edebiliyor ki, iddialara göre kutuplarda araştırma yapan bazı kişiler, buzun içinden dışarı çıkan birkaç USO'ya denk gelmiş.

Dalgıçlar gizemli ışık yüzünden hayatını kaybetti! Kan donduran iddia!

Kanada'nın güneydoğu kıyısında bulunan balıkçı kasabası Shag Harbour'da 4 Ekim 1967'de oldukça konuşulan bir olay yaşandı. Görgü tanıklarının söylediklerine göre Shag Limanı yakınlarında suya bir UFO girdi. Uzay aracının 45 derecelik açıyla suya daldığı ve üstünde sarı ışıkların yanıp söndüğü belirtildi.

Çok sayıda tanık en başta ıslık sesi duyduklarını ve daha sonra patlama gerçekleştiğini ifade etti. Kasabada yaşayanlardan Laurie Wickens ve dört arkadaşı, üç numaralı karayolu üzerinden Shag Limanı'na geçmek isterlerken, UFO'la karşılaştı. Wickens yetkilileri arayıp, küçük bir uçağın düştüğünü söyledi. Ayrıca diğer tanıklardan da yetkililere telefon gelince olay yerine müdahale ekibi gitti. Bazı balıkçılar tekneleriyle yaralı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine baktı, fakat birçok insan oldukça geniş bir köpükle karşılaştı. Ayrıca köpük içinden sarı ve beyaz ışıklar geliyormuş.

Dalgıçlar gizemli ışık yüzünden hayatını kaybetti! Kan donduran iddia!

Kazadan sonra askeri dalgıçlar olay yerinde araştırma yaptı, ancak herhangi bir şey bulamadı. En azından yapılan açıklama bu şekilde. Gerçi yerel bir balıkçı ise su içinden alüminyuma benzer bazı metal parçalarının çıkartıldığını öne sürdü. Bazı tanıklar da askeri gemilerin bir hafta boyunca limana demir attığını ve nesneyi aradığını belirtiyor. Aradan geçen zamandan sonra olayın üstü kapatıldı. Bazı kişiler UFO'nun düşmediğini ve gizli askeri bir silah olduğu iddiasında bulundu. Ancak ilginç bir durum daha var, bazı tanıklar olaydan birkaç ay sonra suyun içinde sarı ve beyaz ışıkların yeniden belirdiğini ve sonra UFO'nun hızlıca gökyüzüne yükseldiğini iddia ediyor. Komplo teorisyenleri bu olayın USO vakası olduğunu söylüyor.

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