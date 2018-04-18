Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!

Almanya'daki Ruegen Ada'sında değersiz bir alüminyum bulduğunu düşünen amatör bir arkeologla 13 yaşındaki çocuk kralın hazinesini buldu.

Giriş Tarihi: 18.04.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 12:27
  • 1
  • 41
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!

Almanya'da 13 yaşındaki bir çocuk ile amatör bir arkeolog bir hazine buldu. Hazinenin Hristiyanlığı Danimarka'ya getiren 'Mavi Diş' lakaplı efsanevi Danimarka Kralı 'a ait olabileceği belirtiliyor.

  • 2
  • 41
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!

Rene Schoen adlı amatör arkeolog ile öğrencisi Luca Malaschnitschenko ocak ayında ülkenin kuzeyindeki Ruegen adasında metal dedektörleriyle hazine arıyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 41
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!

İkilinin dedektörü alarm verince önce değersiz bir alüminyum bulduklarını zannettiler ancak daha yakından inceleyince bunun bir gümüş parçası olduğunu keşfettiler.

  • 4
  • 41
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!

Haftasonu ikilinin gümüşü buldukları alanda yerel arkeoloji kurumunun da desteğiyle yapılan ve 400 metrekarelik bir alana yayılan kazıda ortaya bir hazine çıktı.

  • 5
  • 41
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!

Hazinenin MS 958 ile MS 986 yılları arasında hüküm süren efsanevi Danimarka Kralı 'a ait olduğu düşünülüyor.

  • 6
  • 41
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!

'ın ismi son yıllarda Histoy Channel'da yayımlanan 'Vikings' (Vikingler) dizisinde de efsanevi kralı canlandıran bir karakterin yer alması nedeniyle yeniden popülerlik kazanmıştı.

  • 7
  • 41
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!

Bulunan hazinede deyim yerindeyse yok yok. Hazinede örgülü bileklikler, inciler, broşlar, Viking tanrısı 'un çekici şeklinde bir takı, yüzükler ve 600 kadar gümüş sikke bulunuyor.

BİZE ULAŞIN