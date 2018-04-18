Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Almanya'daki Ruegen Ada'sında değersiz bir alüminyum bulduğunu düşünen amatör bir arkeologla 13 yaşındaki çocuk kralın hazinesini buldu.
Giriş Tarihi: 18.04.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 12:27
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!
Değersiz diye umursamadı, kralın hazinesi çıktı!