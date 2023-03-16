Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:35
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
10:47
'Demirtaş'a özgürlük' sözü! 6'lı koalisyonun Batı ile yol haritası! CHP'li isim Politico'ya itiraf etti...
PKK'lı isimlerin de 6'lı koalisyona destek mesajı verdiği şu günlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin davetine olumlu yanıt vermiş, görüşme tarihi vermişti. 6'lı koalisyonun bir diğer gündemi ise Batı ile ilişkiler... CHP'li Ünal Çeviköz koalisyonun izleyeceği politikaları ABD merkezli Politico'ya tek tek sıraladı...