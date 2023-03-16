’Demirtaş’a özgürlük’ sözü! 6’lı koalisyonun Batı ile yol haritası! CHP’li isim Politico’ya itiraf etti...

6'lı koalisyonun HDP görüşmesinin dışında bir gündemi daha var. Batı ile ilişkiler... CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Batı ile izleyecekleri politikaları tek tek sıraladı... ' Demirtaş'a özgürlük, İsveç'e onay...