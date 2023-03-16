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Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 10:47

'Demirtaş'a özgürlük' sözü! 6'lı koalisyonun Batı ile yol haritası! CHP'li isim Politico'ya itiraf etti...

PKK'lı isimlerin de 6'lı koalisyona destek mesajı verdiği şu günlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin davetine olumlu yanıt vermiş, görüşme tarihi vermişti. 6'lı koalisyonun bir diğer gündemi ise Batı ile ilişkiler... CHP'li Ünal Çeviköz koalisyonun izleyeceği politikaları ABD merkezli Politico'ya tek tek sıraladı...

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’Demirtaş’a özgürlük’ sözü! 6’lı koalisyonun Batı ile yol haritası! CHP’li isim Politico’ya itiraf etti...

6'lı koalisyonun HDP görüşmesinin dışında bir gündemi daha var. Batı ile ilişkiler... CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Batı ile izleyecekleri politikaları tek tek sıraladı... ' Demirtaş'a özgürlük, İsveç'e onay...

’Demirtaş’a özgürlük’ sözü! 6’lı koalisyonun Batı ile yol haritası! CHP’li isim Politico’ya itiraf etti...

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri dünyanın da gündeminden düşmüyor. "Muhalefet Erdoğan'ı yenerse..." konulu haberlere bir yenisi de ABD Merkezli Politico dergisinden geldi. CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz ile konuşan gazete 6'lı koalisyoun itiraflarını yazdı.

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’Demirtaş’a özgürlük’ sözü! 6’lı koalisyonun Batı ile yol haritası! CHP’li isim Politico’ya itiraf etti...

Haberde, "Türkiye muhalefeti, yaklaşan sıcak çekişmeli seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenerse, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini çözebileceğinden ve Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik vetosunu sona erdireceğinden emin." ifadeleri kullanıldı.

’Demirtaş’a özgürlük’ sözü! 6’lı koalisyonun Batı ile yol haritası! CHP’li isim Politico’ya itiraf etti...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika baş danışmanı Ünal Çeviköz'ün sözlerine yer verilen haberde Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanılırken 'Yeni hükümetin Türkiye'nin insan hakları alanındaki lekeli sicilini onarmaya çalışacağı' yazıldı.

’Demirtaş’a özgürlük’ sözü! 6’lı koalisyonun Batı ile yol haritası! CHP’li isim Politico’ya itiraf etti...

Politico'ya konuşan Çeviköz, "İç siyasette normalleşme sürecini başlatacağız" dedi, Batılı ülkelere Türkiye'nin pozisyonunda ciddi değişikliklerin olacağı mesajı verileceğini belirtti.

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