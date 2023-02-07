Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Depremin boyutunu gözler önüne serdi! Sismik dalgalar tüm dünyaya yayıldı: Deprem uzmanlarından önemli uyarılar
Giriş Tarihi: 07.02.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 16:40

Depremin boyutunu gözler önüne serdi! Sismik dalgalar tüm dünyaya yayıldı: Deprem uzmanlarından önemli uyarılar

"Son yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurmuş, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana gelmişti. Tüm dünyanın canlı takip ettiği arama kurtarma faaliyetleri sürerken uzmanlar da depremin etkileri ve gücünü araştırıyor. Avrupa'dan Amerika'ya kadar neredeyse dünyanın her yerine sismik dalgalarının ulaştığı depreme ilişkin çarpıcı bir video paylaşıldı. Uzmanlar deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Depremin boyutunu gözler önüne serdi! Sismik dalgalar tüm dünyaya yayıldı: Deprem uzmanlarından önemli uyarılar

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremden 9 saat sonra 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 10 ilde üç aylık OHAL ilan edilen deprem, tüm dünyada asrın felaketi olarak nitelendiriliyor.

Depremin boyutunu gözler önüne serdi! Sismik dalgalar tüm dünyaya yayıldı: Deprem uzmanlarından önemli uyarılar

Uzmanlar, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin Grönland'da hissedildiğini söyledi, depremin sismik dalgalarının ise Amerika'ya kadar ulaştığı belirtildi. Yaşanan depremler ile ilgili haritalar üzerinden önemli açıklamalar geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Depremin boyutunu gözler önüne serdi! Sismik dalgalar tüm dünyaya yayıldı: Deprem uzmanlarından önemli uyarılar

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin Mısır, Lübnan ve Kıbrıs adasına kadar birçok noktada hissedildiği İtalya'da ise kısa süreli tsunami uyarısı veriliği aktarıldı.

Depremin boyutunu gözler önüne serdi! Sismik dalgalar tüm dünyaya yayıldı: Deprem uzmanlarından önemli uyarılar

Saatler sonra ikinci depremin meydana geldiği, bölgede 6.6'ya varan artçı depremlerin yaşandığı belirtildi. Yaşanan sarsıntılar ile ilgili Danimarka ve Grönland Jeoloji Araştırması, Grönland'da dahi sarsıntının hissedildiği açıklandı. Sismolog Tine Larsen"Türkiye'deki büyük depremler, Danimarka ve Grönland'daki sismograflarda açıkça kaydedildi." dedi.

Depremin boyutunu gözler önüne serdi! Sismik dalgalar tüm dünyaya yayıldı: Deprem uzmanlarından önemli uyarılar

Dünyada yılda 7'yi aşan deprem sayısının 20'den az olduğunu açıklayan uzmanlar, yerin yüzeyindeki sarsıntının kaynağında aynı büyüklükteki bir sarsıntıdan daha şiddetli olacağını belirtti. Artçıların zayıf olmasına rağmen yüzeye yakın olmasından dolayı daha fazla hissedildiği anlatıldı.


SON DAKİKA