Giriş Tarihi: 07.02.2023 16:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
16:40
Depremin boyutunu gözler önüne serdi! Sismik dalgalar tüm dünyaya yayıldı: Deprem uzmanlarından önemli uyarılar
"Son yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurmuş, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana gelmişti. Tüm dünyanın canlı takip ettiği arama kurtarma faaliyetleri sürerken uzmanlar da depremin etkileri ve gücünü araştırıyor. Avrupa'dan Amerika'ya kadar neredeyse dünyanın her yerine sismik dalgalarının ulaştığı depreme ilişkin çarpıcı bir video paylaşıldı. Uzmanlar deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.