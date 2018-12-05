Türkiye'nin en iyi haber sitesi

DİKKAT! Tarihe geçen hastalığa çare bulundu...

ABD'de yaşayan kadın, geçirdiği trafik kazasından sonra yıllarca hiç durmadan akan burnu için çalınmadık kapı bırakmadı. En sonunda doktorlar, kadının burnunda akanın beyin sıvısı olduğunu anladı. İşte dünyanın en ilginç hastalıkları...

Giriş Tarihi: 05.12.2018 11:15
DİKKAT! Tarihe geçen hastalığa çare bulundu...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
DİKKAT! Tarihe geçen hastalığa çare bulundu...

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson'ın burnu 2013'te geçirdiği bir trafik kazasının ardından durmaksızın akmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİKKAT! Tarihe geçen hastalığa çare bulundu...

Öyle ki bu durum kadının hayatını kabusa çevirmiş, günlük yaşamından gece uykularının bölünmesine kadar etki etmeye başlamıştı.

DİKKAT! Tarihe geçen hastalığa çare bulundu...

BURNU "ŞELALE" GİBİ AKIYORDU

Akıntının "şelale" gibi olduğunu belirten Jackson, "Uyku uyuyamıyordum, zombi gibi olmuştum" dedi.

DİKKAT! Tarihe geçen hastalığa çare bulundu...

Birçok kez doktora giden ancak yapılan testlerde kesin sonuç alamayan Jackson, "Doktorlar sürekli olarak soğuk algınlığı, nezle ya da alerjik reaksiyonlar nedeniyle burnumun aktığını söylüyordu" dedi.

DİKKAT! Tarihe geçen hastalığa çare bulundu...

En sonunda beyin cerrahisi üzerine çalışmalar yapan bir kliniğe giden Jackson'a doğru teşhis konuldu. Jackson'ın kaza sonrası beyin travması geçirdiği belirleyen doktor Christie Barnes, kadının o günden bu yana beyin sıvısının burnundan aktığını tespit etti. Duydukları karşısında şoke olan Jackson kısa süre sonra ameliyata alındı ve 5 yıllık kabusundan kurtuldu.

DİKKAT! Tarihe geçen hastalığa çare bulundu...

ÇOCUĞUMU ÖLDÜRMEMİ SÖYLEDİLER'

Anne , kızının mükemmel olduğunu düşünüyor. Diğer yandan sosyal medyanın arkasına sığınan bazı kullanıcılar Sophia için ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Acımasız tweet'ler karşısında anne de kızını korumak için uğraş veriyor.

BİZE ULAŞIN