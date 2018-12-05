DİKKAT! Tarihe geçen hastalığa çare bulundu... ABD'de yaşayan kadın, geçirdiği trafik kazasından sonra yıllarca hiç durmadan akan burnu için çalınmadık kapı bırakmadı. En sonunda doktorlar, kadının burnunda akanın beyin sıvısı olduğunu anladı. İşte dünyanın en ilginç hastalıkları... Giriş Tarihi: 05.12.2018 11:15
ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson'ın burnu 2013'te geçirdiği bir trafik kazasının ardından durmaksızın akmaya başladı.
Öyle ki bu durum kadının hayatını kabusa çevirmiş, günlük yaşamından gece uykularının bölünmesine kadar etki etmeye başlamıştı.
BURNU "ŞELALE" GİBİ AKIYORDU
Akıntının "şelale" gibi olduğunu belirten Jackson, "Uyku uyuyamıyordum, zombi gibi olmuştum" dedi.
Birçok kez doktora giden ancak yapılan testlerde kesin sonuç alamayan Jackson, "Doktorlar sürekli olarak soğuk algınlığı, nezle ya da alerjik reaksiyonlar nedeniyle burnumun aktığını söylüyordu" dedi.
En sonunda beyin cerrahisi üzerine çalışmalar yapan bir kliniğe giden Jackson'a doğru teşhis konuldu. Jackson'ın kaza sonrası beyin travması geçirdiği belirleyen doktor Christie Barnes, kadının o günden bu yana beyin sıvısının burnundan aktığını tespit etti. Duydukları karşısında şoke olan Jackson kısa süre sonra ameliyata alındı ve 5 yıllık kabusundan kurtuldu.
ÇOCUĞUMU ÖLDÜRMEMİ SÖYLEDİLER'
Anne
Natalie Weaver, kızının mükemmel olduğunu düşünüyor. Diğer yandan sosyal medyanın arkasına sığınan bazı kullanıcılar Sophia için ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Acımasız tweet'ler karşısında anne de kızını korumak için uğraş veriyor.