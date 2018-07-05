Dikkat! Telefonunuz sizi gizlice izliyor olabilir...

ABD'de Northeastern Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmanın sonucunda, akıllı telefonlara yüklenen bazı uygulamaların ekran görüntülerini gizlice çekerek üçüncü parti reklam şirketlerine yolladığı ortaya çıktı. Kamerası bantla kapatılan dizüstü bilgisayarlar, telefonların sizden habersiz bulunduğunuz ortamı dinlemesi gibi şüpheler, gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren 'siber korkular'. ABD'deki Northeastern Üniversitesi de bu korkuların gerçeklik payını araştıran bir çalışma yaptı. Aştırmada, akıllı telefonlarda bazı uygulamaların ekran görüntülerini gizlice çekerek üçüncü parti reklam şirketlerine yolladığı ortaya çıktı. Bununla birlikte, telefonların gizli bir şekilde kameradan kullanıcılarının kendi görüntülerini ya da konuşmalarını kaydettiği iddiası ise kanıtlanamadı. Cep telefonlarının gizlice kullanıcılarının özel hayatlarını reklam şirketlerine veri sağlamak için kaydettiği kulağa bir komplo teorisi gibi gelse de, araştırmacılar, bazı uygulamaların ekran kayıtlarını ve ekran görüntülerini üçüncü taraf bir mobil analiz şirketine gönderdiğini belirledi. Araştırmanın sınırları çerçevesinde, araştırmaya katılan telefonların kullanıcılarını gizlice kaydedemeyeceği sonucu çıksa da, bilim insanları bu sonucun yalnızca araştırma kapsamına alınan telefonlar için geçerli olduğunu da vurguladı.