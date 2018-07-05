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Dikkat! unuz sizi gizlice izliyor olabilir...

Giriş Tarihi: 05.07.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 05.07.2018 11:40
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Dikkat! unuz sizi gizlice izliyor olabilir...
Dikkat! Telefonunuz sizi gizlice izliyor olabilir...

ABD'de Northeastern Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmanın sonucunda, akıllı lara yüklenen bazı uygulamaların ekran görüntülerini gizlice çekerek üçüncü parti reklam şirketlerine yolladığı ortaya çıktı.

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Dikkat! unuz sizi gizlice izliyor olabilir...
Dikkat! Telefonunuz sizi gizlice izliyor olabilir...

Kamerası bantla kapatılan dizüstü bilgisayarlar, ların sizden habersiz bulunduğunuz ortamı dinlemesi gibi şüpheler, gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren 'siber korkular'.

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Dikkat! unuz sizi gizlice izliyor olabilir...
Dikkat! Telefonunuz sizi gizlice izliyor olabilir...

ABD'deki Northeastern Üniversitesi de bu korkuların gerçeklik payını araştıran bir çalışma yaptı.

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Dikkat! unuz sizi gizlice izliyor olabilir...
Dikkat! Telefonunuz sizi gizlice izliyor olabilir...

Aştırmada, akıllı larda bazı uygulamaların ekran görüntülerini gizlice çekerek üçüncü parti reklam şirketlerine yolladığı ortaya çıktı.

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Dikkat! unuz sizi gizlice izliyor olabilir...
Dikkat! Telefonunuz sizi gizlice izliyor olabilir...

Bununla birlikte, ların gizli bir şekilde kameradan kullanıcılarının kendi görüntülerini ya da konuşmalarını kaydettiği iddiası ise kanıtlanamadı.

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Dikkat! unuz sizi gizlice izliyor olabilir...
Dikkat! Telefonunuz sizi gizlice izliyor olabilir...

Cep larının gizlice kullanıcılarının özel hayatlarını reklam şirketlerine veri sağlamak için kaydettiği kulağa bir komplo teorisi gibi gelse de, araştırmacılar, bazı uygulamaların ekran kayıtlarını ve ekran görüntülerini üçüncü taraf bir mobil analiz şirketine gönderdiğini belirledi.

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Dikkat! unuz sizi gizlice izliyor olabilir...
Dikkat! Telefonunuz sizi gizlice izliyor olabilir...

Araştırmanın sınırları çerçevesinde, araştırmaya katılan ların kullanıcılarını gizlice kaydedemeyeceği sonucu çıksa da, bilim insanları bu sonucun yalnızca araştırma kapsamına alınan telefonlar için geçerli olduğunu da vurguladı.

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