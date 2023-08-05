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Giriş Tarihi: 05.08.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 14:13

Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!

Son dakika haberi: FOX'un bünyesindeki dijital platformu Disney Plus'ın, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekmesinin yankıları devam ediyor. Yapımında 8 milyon dolar harcanan ve uluslararası niteliğe sahip olan dizinin, Ermeni lobisinin baskısı sonucu FOX TV'de "yerel" olarak yayınlanması kararına tepki yağarken işin perde arkası da gün yüzüne çıktı. Skandal baskının yaratıcısı olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) başkanının terör bağlantıları ifşa oldu.

AA
Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!

Son dakika haberi: Disney Plus'ın imza attığı "Atatürk" dizisi skandalının yankıları sürüyor. Ermeni lobisinin yoğun çabaları sonucunda henüz yayınlanmadan yayından kaldırılan Atatürk dizisinin iptalinin sorumlusu olarak görülen olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) başkanının, daha önce birçok terör suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Son dönemde Disney Plus platformu için çekilen "Atatürk" dizisine karşı başlattığı kampanyayla gündeme gelen Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) başkanlarından birinin, ABD makamlarınca "terör" suçlamasıyla yargılandığı biliniyor.

Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!

ULUSLARARASI YAPIM "YEREL"E ÇEKİLDİ

Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini duyurmasının ardından ABD'deki Ermeni lobi kuruluşu ANCA, dizinin yayımlanmaması için çeşitli kampanyalara başladı. ANCA'nın kampanyası sürerken The Walt Disney Company'den 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Atatürk dizisinin platformda yayımlanmayacağı, bunun yerine FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacağı duyuruldu.

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Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!

ERMENİ LOBİSİNİN TERÖR BAĞLANTISI

Bu kararda yürütülen kampanyanın etkisine dair spekülasyonlar olsa da ANCA, bir kez daha gündeme geldi. ANCA, ABD'de sözde Ermeni soykırımının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türk karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor.

Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!

Öte yandan ANCA'nın sadece bir lobi kuruluşu olmadığı, özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni terör örgütleri ve teröristlere sahip çıktığı biliniyor. Kuruluşla 1970'lerden itibaren iltisaklı olan Murad Topalyan, ANCA Başkanlığı görevindeyken 1999'da "terörizm" suçlamasıyla tutuklandı ve yargılanması sonucu hapis cezasına çarptırıldı.

Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!

MURAD TOPALYAN KİMDİR?

ANCA'nın eski Başkanı Murad Topalyan'ın, ASALA ve JPAG gibi terör örgütleriyle iltisaklı olduğu biliniyordu. Ayrıca 1943 doğumlu Topalyan, gençlik yıllarında Ermeni Devrimci Federasyonu'nda aktif görev aldı.

ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosunun (ATF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre ATF, 1996'da Ohio'daki bir depoya baskın düzenledi ve deponun 1976'da Michigan eyaletinden çalınan patlayıcılarla dolu olduğunu gördü.

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