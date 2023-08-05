Giriş Tarihi: 05.08.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 14:13

Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!

Son dakika haberi: FOX'un bünyesindeki dijital platformu Disney Plus'ın, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekmesinin yankıları devam ediyor. Yapımında 8 milyon dolar harcanan ve uluslararası niteliğe sahip olan dizinin, Ermeni lobisinin baskısı sonucu FOX TV'de "yerel" olarak yayınlanması kararına tepki yağarken işin perde arkası da gün yüzüne çıktı. Skandal baskının yaratıcısı olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) başkanının terör bağlantıları ifşa oldu.