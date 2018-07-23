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bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

Giriş Tarihi: 23.07.2018 21:03 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 21:18
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bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler
Doğru bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir?

Zenci Henry... Ferdinand Macellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Macellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzakdoğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry'yi 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onu geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry, Macellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden, yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanus'u geçerek gerçekleşti, bu yüzden 1521'de Uzakdoğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu.

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bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler
Doğru bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

Ay nasıl kokar?

Anlaşıldığı kadarıyla Ay barut gibi kokar. Ay'da yalnızca on iki kişi yürüdü ve bunlardan hiç biri özel uzay giysileri nedeniyle Ay'ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda sürüklüyorlardı. Astronotlar Ay'daki toprağın kara benzediğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde, Ay'ın yüzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana gelmektedir; bunun yanısıra demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içerir.

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bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler
Doğru bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

İnsanoğlunun inşa ettiği hangi yapı Ay'dan görülebilir?

Çin Seddi'nin 'insanoğlunun inşa ettiği ve aydan görülebilen tek yapı' olduğu düşüncesi çok yaygındır ama bu değildir. İnsan eliyle yapılmış hiçbir şey aydan çıplak gözle görülemez.

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bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler
Doğru bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

Uzaydaki ilk hayvan hangisidir?

Meyve sineği. Küçücük astronotlar bir miktar tahıl tohumuyla birlikte Amerikan V2 roketine bindirildi ve 1946 Temmuz'unda uzaya fırlatıldılar. Yüksek irtifada patlamanın radyasyon üzerine etkisini test etmeye alışkındılar.

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bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler
Doğru bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

Dünya'nın ne kadarı sudur?

Dünya yüzeyinin yüzde 70'i suyla kaplı olabilir ama su, gezegenin kütlesinin 5 binde birinden daha azına tekabül ediyor,yaklaşık olarak yüzde 0.1

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bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler
Doğru bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

Çıplak gözle kaç galaksi görülebilir?

Beş bin? İki milyon? On milyar? Hayır, dört tane görebiliriz. Aslında oturduğumuz yerden yalnızca iki tane görebiliriz, bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz Samanyolu'dur.

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bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler
Doğru bildiğiniz yanlışlar... Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

Şu ana kadar yaşamış en tehlikeli hayvan hangisi?

Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek...Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısını (muhtemelen 45 milyar kadar) dişi sivrisinekler tarafından öldürdü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor.

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