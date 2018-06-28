Donald Trump söylentleri dağıtmaya çalışıyor!



Sputnik Türkiye'nin haberine göre, eşiyle ilişki durumundan "Hiç şimdiki kadar iyi olmamıştık. Şimdiki gibi bir dönemimiz hiç olmamıştı'' diye söz eden Trump, birkaç hafta önce ameliyat geçiren First Lady'nin durumunun iyi olduğunu, ama medyada her türlü spekülasyonun yapıldığını söyledi.

