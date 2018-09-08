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yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış

Giriş Tarihi: 08.09.2018 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 12:48
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yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış
Donald Trump yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış

Amerika yeni yayınlanan belgeseli tartışıyor. İşte Başkan Trump'ın ilk skandalı...

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yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış
Donald Trump yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış

Amerikan hükümeti özel fotoğrafçısından olay yaratacak bir itiraf geldi. Fotoğrafçı, Trump'ın başkanlık yeminini yaptığı açılış etkinliğini daha kalabalık gösterebilmek için fotoğraflarla oynadığını itiraf etti.

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yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış
Donald Trump yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış

Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olarak göreve başlayan yeni bir skandalla gündemde.

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yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış
Donald Trump yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış

Amerika'da taze yayınlanan bir belgesel Trump'ın ilk skandalına yer veriyor.

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yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış
Donald Trump yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış

Belgeselde 'ın göreve başladığı sabah yemin töreninin fotoğraflarını kontrol ettiği, Selefi Barack Obama'nın 2009 yılındaki yemin töreninin daha kalabalık olmasından rahatsız olup duruma anında müdahale ettiğine yer veriliyor.

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yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış
Donald Trump yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış

Bu arada sosyal medyada önceki başkan Barack Obama ve yeni başkan 'ın açılış törenindeki kareler yan yana getirilerek paylaşılmaya başlanıyor.

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yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış
Donald Trump yemin töreni fotoğraflarında hile yapmış

Bu durum 'ı daha da çileden çıkarıyor ve Beyaz Saray hemen yeni düzenlenen görselleri servis etmeye başlıyor.

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