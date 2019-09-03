Türkiye'nin en iyi haber sitesi

kabusu ölüm getirdi

Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 03.09.2019 07:42 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 07:55
Dorian kabusu ölüm getirdi

Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Dorian kabusu ölüm getirdi

Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dorian kabusu ölüm getirdi

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Dorian kabusu ölüm getirdi

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.

Dorian kabusu ölüm getirdi

ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Kasırgası'nın pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor.

Dorian kabusu ölüm getirdi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dorian kabusu ölüm getirdi
BİZE ULAŞIN