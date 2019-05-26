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Dubai Prensinin çılgın hayatı!

Sosyal medyanın geldiği nokta bir dönem zenginlikleri ve ihtişamlı hayatlarını gözler önünde yaşamaktan çekinen isimleri de görmemizi sağlıyor. Zenginlikleri dillere destan Arap Prensler ve veliahtların birbirinden ilginç ve dudak uçuklatan yaşamları bir tık uzakta. Sosyal medyadan bu görkemli hayatları paylaşmaktan da hiç çekinmiyorlar. ve Dubai Yürütme Kurulu Başkanı Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşit El Maktum da sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla oldukça popüler.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 13:43
Dubai Prensinin çılgın hayatı!

Şeyh Hamdan Instagram'ın fenomenleri arasında yer alıyor.

Dubai Prensinin çılgın hayatı!

İnstagram'da 8,1 milyon takipçisi bulunuyor.

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Dubai Prensinin çılgın hayatı!

Paylaşımlarına beğeni ve yorum yağan Prens neredeyse her gün bambaşka bir manzarada poz veriyor.

Dubai Prensinin çılgın hayatı!

İşte Şeyh Hamdan'ın çılgın ve zengin hayatı..

Dubai Prensinin çılgın hayatı!
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Dubai Prensinin çılgın hayatı!
Dubai Prensinin çılgın hayatı!
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