Dubai Prensinin çılgın hayatı!

Sosyal medyanın geldiği nokta bir dönem zenginlikleri ve ihtişamlı hayatlarını gözler önünde yaşamaktan çekinen isimleri de görmemizi sağlıyor. Zenginlikleri dillere destan Arap Prensler ve veliahtların birbirinden ilginç ve dudak uçuklatan yaşamları bir tık uzakta. Sosyal medyadan bu görkemli hayatları paylaşmaktan da hiç çekinmiyorlar. Dubai Prensi ve Dubai Yürütme Kurulu Başkanı Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşit El Maktum da sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla oldukça popüler.
Giriş Tarihi: 26.05.2019
13:07
Güncelleme Tarihi: 26.05.2019
13:43