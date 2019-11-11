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Dün gece başladı! 15 ülke harekete geçti

Dün gece 'nin ev sahipliğinde başlayan "" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İşte Türk Deniz Kuvvetleri komutanlığının planladığı ve bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen tatbikattan nefes kesen görüntüler...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:27
Dün gece başladı! 15 ülke harekete geçti

'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Dün gece başladı! 15 ülke harekete geçti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planladığı iki yılda bir yapılan ve bu yıl 22. kez gerçekleştirilen tatbikatın ikinci safhası, savaş gemilerinin Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılmasıyla başladı.

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Dün gece başladı! 15 ülke harekete geçti

Tatbikatı görüntüleyecek basın mensupları da Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan, 'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar'da yer aldı.

Dün gece başladı! 15 ülke harekete geçti

Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu icra edilen "" ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesi amaçlanıyor.

Dün gece başladı! 15 ülke harekete geçti

Tatbikatın ikinci günü asimetrik tehdit altında liman çıkış eğitimi ile başladı.

Dün gece başladı! 15 ülke harekete geçti

Limandan çıkış yapan gemiler, denizden, havadan ve karadan yöneltilebilecek muhtemel ve ani gelişen sinsi taarruz, sabotaj ve terörist eylemlere karşı birliğin güvenlik seviyesini en yüksek hazırlık durumuna aldı.

Dün gece başladı! 15 ülke harekete geçti

Eğitim sahasında mevkisi bilinmeyen denizaltının tespiti rapor edilerek, takip ve hücum edilmesi sağlanıp arama hücum birliği prosedürlerinin uygulanması ve bu kapsamda deniz hava vasıtasının kullanılması gerçekleştirildi.

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