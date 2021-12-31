Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:09Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:10
Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Kim Jong Un tanınmaz halde...
'Dünyanın en çok merak edilen ülkesi hangisidir?'sorusuna çoğumuz kuşkusuz Kuzey Kore cevabını verir. kapalı bir toplum olarak dünyadan izole yaşanan Kuzey Kore'den gelen her haber de bu nedenle fazlasıyla ilgili çekiyor. Ülkeden gelen haberlerin çoğu da lideri Kim Jong Un ile ilgili oluyor. Son dönemlerde fiziksel görüntüsü ile dikkatleri üzerine toplayan ve geçtiğimiz yıl öldüğü iddia edilen Kim Jong Un tanınmaz hale geldi. İşte Kim Jong Un'un son görüntüsü...