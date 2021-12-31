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Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:10

Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Kim Jong Un tanınmaz halde...

'Dünyanın en çok merak edilen ülkesi hangisidir?'sorusuna çoğumuz kuşkusuz Kuzey Kore cevabını verir. kapalı bir toplum olarak dünyadan izole yaşanan Kuzey Kore'den gelen her haber de bu nedenle fazlasıyla ilgili çekiyor. Ülkeden gelen haberlerin çoğu da lideri Kim Jong Un ile ilgili oluyor. Son dönemlerde fiziksel görüntüsü ile dikkatleri üzerine toplayan ve geçtiğimiz yıl öldüğü iddia edilen Kim Jong Un tanınmaz hale geldi. İşte Kim Jong Un'un son görüntüsü...

Kim Jong Un tanınmaz halde: Dünya bu görüntüleri konuşuyor

10 yıl önce liderlik koltuğuna oturan ve sonrasında da gittikçe kilo alan Kim Jong Un'un o halinden eser kalmadı. Son dönemlerde sağlık sorunu ve aldığı kilolar ile adından sık sık söz ettiren Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tanınmaz hale geldi. İşte Kim Jong Un'un son hali...

Kim Jong Un tanınmaz halde: Dünya bu görüntüleri konuşuyor

HİÇ BU KADAR ZAYIF GÖRMEMİŞTİNİZ

Batı medyasının 'Kuzey Kore liderini hiç bu kadar zayıf görmemiştiniz' haberlerine bir yenisi eklendi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu yıl pandemi nedeniyle kıtlık ve açlık sorunları ve yasakları ile gündeme geliyordu. Ancak bu kez durum farklı....

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Kim Jong Un tanınmaz halde: Dünya bu görüntüleri konuşuyor

TANINMAYACAK KADAR DEĞİŞTİ

Kim Jong Un'un fotoğraflarını mercek altına alan Batı medyasında 37 yaşındaki liderin eski halinden eser kalmadığı babasının ölümünün ardından 2012'de iktirada geldiği döneme kıyasla tanınmayacak derecede değiştiği yorumu yapıldı.

Kim Jong Un tanınmaz halde: Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Kim Jong Un, Pazartesi günü bir savunma sergisinde konuşurken takım elbisesi üzerinde gevşek bir şekilde dururken her zamankinden daha ince görünmesi ile dikkat çekti.

Kim Jong Un tanınmaz halde: Dünya bu görüntüleri konuşuyor

37 yaşındaki Kuzey Kore lideri, ağır olduğu zamanlardaki portrelerinin önünde kamyonlara monte edilmiş büyük füzelerle kaplı kırmızı bir halıda yürürken devlet medyası tarafından yayınlanan yeni fotoğraflarında dikkat çekici şekilde zayıflamış görünüyordu.

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