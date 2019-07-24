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  • Dünya dişçilik tarihine geçecek olay! Ağzından tam 132 diş çıkartıldı...

Dünya dişçilik tarihine geçecek olay! Ağzından tam 132 diş çıkartıldı...

'da şiddetli diş ağrıları nedeniyle dişçiye giden bir gencin ağzından tam 132 diş çıkartıldı. Akıllara durgunluk veren bu olay herkesi şaşkına çevirirken, operasyon tam 6 saat sürdü. Mumbai'de yaşanan olay dünya dişçilik tarihine geçecek cinsten. Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.Özellikle dünya üzerinde birçoğumuzun bilmediği ve daha önce hiç karşılaşmadığı çok sayıda hastalık, rahatsızlık bulunuyor. Biz de sizler için bunları derledik. İşte daha önce hiç karşılaşmadığınız hastalıklar...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 11:43
Dünya dişçilik tarihine geçecek olay! Ağzından tam 132 diş çıkartıldı...

6 SAATTE 232 DİŞİ ÇEKİLDİ

'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

Dünya dişçilik tarihine geçecek olay! Ağzından tam 132 diş çıkartıldı...

Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.

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Dünya dişçilik tarihine geçecek olay! Ağzından tam 132 diş çıkartıldı...

Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

Dünya dişçilik tarihine geçecek olay! Ağzından tam 132 diş çıkartıldı...

Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.

Dünya dişçilik tarihine geçecek olay! Ağzından tam 132 diş çıkartıldı...

'da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle küçük kafaya ve büyük gözlere sahip bebek, ülkenin ruhani lideri Buda'ya benzetilmesiyle geniş yankı uyandırdı.

Dünya dişçilik tarihine geçecek olay! Ağzından tam 132 diş çıkartıldı...

Annesinin bile emzirmekte çekindiği bebeği görmek için köylüler sıraya dizildi. Doktorlar, çocuğun uzun süre yaşayamayacağını belirtiyor.

Dünya dişçilik tarihine geçecek olay! Ağzından tam 132 diş çıkartıldı...

Pazartesi günü doğum yapan 35 yaşındaki anne çocuğu kucağına alınca şok geçirdi. Çünkü çocuğun kafası çok küçük ve gözleri çok büyüktü. Doktorlar çocukta anne karnında iken 'genetik palyaço' hastalığının geliştiğini ve bazı organların gelişimini tamamlamadan çocuğun dünyaya geldiğini belirtti.

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