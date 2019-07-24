Dünya dişçilik tarihine geçecek olay! Ağzından tam 132 diş çıkartıldı...

Hindistan'da şiddetli diş ağrıları nedeniyle dişçiye giden bir gencin ağzından tam 132 diş çıkartıldı. Akıllara durgunluk veren bu olay herkesi şaşkına çevirirken, operasyon tam 6 saat sürdü. Mumbai'de yaşanan olay dünya dişçilik tarihine geçecek cinsten. Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.Özellikle dünya üzerinde birçoğumuzun bilmediği ve daha önce hiç karşılaşmadığı çok sayıda hastalık, rahatsızlık bulunuyor. Biz de sizler için bunları derledik. İşte daha önce hiç karşılaşmadığınız hastalıklar...