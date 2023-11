EKSİ DÖRT DERECEYE RAĞMEN

Polonyalılar ise havanın eski 4 derece olmasına aldırış etmeden Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Başkent Varşova'daki kalabalıklar Polonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenledikleri gösteri ile Filistin'e destek verdi. Polonyalılar, sık sık Lehçe, İngilizce ve Arapça "Nehirden denize, Filistin özgür olacak", "Özgür Filistin", "Bir kurbana daha hayır", "İsrail Apartheid'ine Hayır" sloganları attı. "Filistin direnişçileri ile dayanışıyoruz", "Soykırımı durdur" yazılı dövizlerin de taşındığı Filistin'e destek gösterisi, 2 saatin ardından olaysız şekilde sona erdi. Göstericiler Polonya'yı İsrail ile her türlü işbirliğini askıya almaya çağırdı. ABD'nin New York şehrinde ise Filistin'e destek gösterisi düzenleyerek İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik katliamlarını protesto eden vatandaşlar, New York Halk Kütüphanesi'nin ön cephesine "Özgür Filistin" yazdı.