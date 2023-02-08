’Dünya genelinde hissedildi’ Washington Post’tan çarpıcı analiz: Yüzlerce yıllık birikmiş basınç açığa çıktı

YÜZLERCE YILLIK BASINÇ

Analizde, USGS'nin büyüklüğünü 7,8 olarak açıkladığı ilk depremin, yanal olarak birbirine karşı hareket eden ya da doğrultu atımlı fay hareketleri tarafından tetiklendiği, depremlerin "yüzlerce yıllık birikmiş basıncın açığa çıkması" sonucu meydana geldi belirtildi.