Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:55
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
16:55
'Dünya genelinde hissedildi' Washington Post'tan çarpıcı analiz: Yüzlerce yıllık birikmiş basınç açığa çıktı
Dünya, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin şokunu yaşıyor. Washington Post gazetesinde yer alan bir analizde Türkiye ve Suriye'de çok sayıda kişinin ölümüne yol açan depremlerin bölge ülkeleri ve dünya genelinde hissedildiğine dikkat çekildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verileri ve uzman görüşüne dayandırılan haberde, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin "yüzlerce yıllık birikmiş basıncın açığa çıkması" sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendirmesine yer verdi.