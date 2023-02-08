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Haberler Galeri 'Dünya genelinde hissedildi' Washington Post'tan çarpıcı analiz: Yüzlerce yıllık birikmiş basınç açığa çıktı
Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 16:55

'Dünya genelinde hissedildi' Washington Post'tan çarpıcı analiz: Yüzlerce yıllık birikmiş basınç açığa çıktı

Dünya, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin şokunu yaşıyor. Washington Post gazetesinde yer alan bir analizde Türkiye ve Suriye'de çok sayıda kişinin ölümüne yol açan depremlerin bölge ülkeleri ve dünya genelinde hissedildiğine dikkat çekildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verileri ve uzman görüşüne dayandırılan haberde, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin "yüzlerce yıllık birikmiş basıncın açığa çıkması" sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendirmesine yer verdi.

’Dünya genelinde hissedildi’ Washington Post’tan çarpıcı analiz: Yüzlerce yıllık birikmiş basınç açığa çıktı

Washington Post gazetesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin "yüzlerce yıllık birikmiş basıncın açığa çıkması" sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendirmesine yer verdi.

’Dünya genelinde hissedildi’ Washington Post’tan çarpıcı analiz: Yüzlerce yıllık birikmiş basınç açığa çıktı

Gazetenin ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verileri ve uzman görüşüne dayandırdığı haberinde, Türkiye ve Suriye'de çok sayıda kişinin ölümüne yol açan depremlerin bölge ülkeleri ve dünya genelinde hissedildiğine dikkat çekildi.

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’Dünya genelinde hissedildi’ Washington Post’tan çarpıcı analiz: Yüzlerce yıllık birikmiş basınç açığa çıktı

USGS'nin depremin ardından yayımladığı analizde, Doğu Anadolu Fayı boyunca Anadolu ve Arap levhalarının kayarak birbirine sürtündüğü, bunun da feci kaymaların tetiklediği sürekli artan basınca neden olduğu kaydedildi.

’Dünya genelinde hissedildi’ Washington Post’tan çarpıcı analiz: Yüzlerce yıllık birikmiş basınç açığa çıktı

YÜZLERCE YILLIK BASINÇ

Analizde, USGS'nin büyüklüğünü 7,8 olarak açıkladığı ilk depremin, yanal olarak birbirine karşı hareket eden ya da doğrultu atımlı fay hareketleri tarafından tetiklendiği, depremlerin "yüzlerce yıllık birikmiş basıncın açığa çıkması" sonucu meydana geldi belirtildi.

’Dünya genelinde hissedildi’ Washington Post’tan çarpıcı analiz: Yüzlerce yıllık birikmiş basınç açığa çıktı

300 YIL SÜRMÜŞ OLABİLİR

Haberde görüşlerine yer verilen sismolog ve araştırmacı Judith Hubbard, depreme yol açan basınç birikiminin 300 yıl kadar sürmüş olabileceği tahmininde bulundu.

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