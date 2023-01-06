Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:25
Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
09:27
Dünya gündemine bomba gibi düştü! Prens Harry itiraf etti: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim
Dünya İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin kitabındaki detayları konuşuyor. Dün abisi Prens William'dan dayak yediğini söyleyen Harry'nin Afganisan anıları gündeme bomba gibi düştü. 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Küçük Prens, İngiltere'ye tüm uzuvlarımla geri dönmek istiyordum. 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" ifadeerini kullandı. Öldürdüğü kişileri insan gibi görmediğini ifade etti.