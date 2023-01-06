Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünya gündemine bomba gibi düştü! Prens Harry itiraf etti: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim
Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:27

Dünya gündemine bomba gibi düştü! Prens Harry itiraf etti: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

Dünya İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin kitabındaki detayları konuşuyor. Dün abisi Prens William'dan dayak yediğini söyleyen Harry'nin Afganisan anıları gündeme bomba gibi düştü. 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Küçük Prens, İngiltere'ye tüm uzuvlarımla geri dönmek istiyordum. 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" ifadeerini kullandı. Öldürdüğü kişileri insan gibi görmediğini ifade etti.

Dünya gündemine bomba gibi düştü! Prens Harry itiraf etti: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

Dünya gündemine Prenses Diana'nın küçük oğlu Prens Harry'nin itirafları bımba gibi düştü. Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında 25 kişiyi öldürdüğünü ifade etti. Prens Harry, bundan utanç duymadığını çünkü onları insan olarak görmediğini belirtti.

Dünya gündemine bomba gibi düştü! Prens Harry itiraf etti: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

'25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM UTANÇ DUYMADIM'

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünya gündemine bomba gibi düştü! Prens Harry itiraf etti: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

The Telegraph gazetesine göre, Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı anı kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü yazdı.

Dünya gündemine bomba gibi düştü! Prens Harry itiraf etti: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti.

Dünya gündemine bomba gibi düştü! Prens Harry itiraf etti: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

ONLARI İNSAN GİBİ GÖRMEDİM

Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" bildirdi.

SON DAKİKA