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Dünya merak ediyordu: Coronavirüsün kaynağını bulacaklar...

Çin'in kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgınının kaynağını dünya merak ediyordu. Dünya Sağlık Örgütü'nün () 10 üyeli uluslararası uzman grubundan oluşan heyet, corona virüsün kökenini araştırmak için Wuhan kentine ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 10:01
Dünya merak ediyordu: Coronavirüsün kaynağını bulacaklar...

Dünya Sağlık Örgütü'nün () 10 uluslararası uzmanı koronavirüsün kaynağına dair inceleme yapmak üzere Çin'in kentine gitti.

Dünya merak ediyordu: Coronavirüsün kaynağını bulacaklar...

İLK OLARAK ÇİNLİ UZMANLARLA GÖRÜŞECEKLER

Heyet Singapur'dan Scoot Havayollarına ait uçakla Çin'in Tianhe Havalimanı'na iniş yaptı. uzman heyeti, ilk olarak Çinli meslektaşlarıyla görüşecek.

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Dünya merak ediyordu: Coronavirüsün kaynağını bulacaklar...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, 6 Ocak'ta düzenlediği olağan basın toplantısında, COVID-19'un kaynağının araştırılması için örgütle istişareler yürütüldüğünü açıklamıştı.

Dünya merak ediyordu: Coronavirüsün kaynağını bulacaklar...

VİZE PROBLEMİ YAŞANMIŞTI

Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, COVID-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin "Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullanmıştı.

Dünya merak ediyordu: Coronavirüsün kaynağını bulacaklar...
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