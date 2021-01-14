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Galeri Dünya merak ediyordu: Coronavirüsün kaynağını bulacaklar...
Dünya merak ediyordu: Coronavirüsün kaynağını bulacaklar...
Çin'in
Wuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgınının kaynağını dünya merak ediyordu. Dünya Sağlık Örgütü'nün ( DSÖ) 10 üyeli uluslararası uzman grubundan oluşan heyet, corona virüsün kökenini araştırmak için Wuhan kentine ulaştı.
Giriş Tarihi: 14.01.2021
09:59
Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
10:01
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (
DSÖ) 10 uluslararası uzmanı koronavirüsün kaynağına dair inceleme yapmak üzere Çin'in Wuhan kentine gitti.
İLK OLARAK ÇİNLİ UZMANLARLA GÖRÜŞECEKLER
Heyet Singapur'dan Scoot Havayollarına ait uçakla Çin'in
Wuhan Tianhe Havalimanı'na iniş yaptı. DSÖ uzman heyeti, ilk olarak Çinli meslektaşlarıyla görüşecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, 6 Ocak'ta düzenlediği olağan basın toplantısında, COVID-19'un kaynağının araştırılması için örgütle istişareler yürütüldüğünü açıklamıştı.
VİZE PROBLEMİ YAŞANMIŞTI
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, COVID-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin "Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullanmıştı.