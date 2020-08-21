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'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike!

Birleşmiş Milletlere bağlı çalışan tarafından dünyayla paylaşılan bir harita korkutucu bir gerçeği gözler önüne serdi. Dünya adeta kızarıyor! Küresel ısınma ve dünyamızı olumsuz şekilde etkilemekte. Küresel ısınma nedeniyle dünya haritasının değişme ihtimali var. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı sıcaklık haritası endişe verici. DMÖ analizlerinde Corona virüsün etkisinin azalmaya başladığı yaz aylarıyla birlikte beklenen sıcaklık artışlarının yüksek olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl , ve 'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken 'de de 38,7 derece ile rekor kırılmıştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 02:37 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 20:46
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike!

Birleşmiş Milletlere bağlı görev yapan 'nün yayımladığı sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita oldukça endişe verici.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike!

Birleşmiş Milletlere'e bağlı 'nden yapılan açıklama, yaz aylarındaki tehlikeye dikkat çekiyor ve virüs salgını sonrasında insanlığı bekleyen yeni tehdidi ortaya koyuyor.

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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike!

Bu yılın başından beri yapılan ölçümlerin 2020'de kuzey yarımkürede sıcaklık rekoru kırılabileceği dile getirilirken, koronavirüs salgınının önlem alınmasını zorlaştırabileceğine de dikkat çekildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike!

İnsanların korunması için şehirlerin ve diğer yerleşim bölgelerinin aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin altı çizilirken, dışarıda şapka takılması, yeterli miktarda su içilmesi, el bileklerinin soğuk su ile ovulması hayati bir önem taşıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan açıklama! Hızla yükseliyor, dünyayı bekleyen büyük tehlike!
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