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Dünya nefesini tuttu! olacak mı?

ABD Başkanı Donald ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 08:13 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 09:49
Dünya nefesini tuttu! Anlaşma olacak mı?

ABD Başkanı Donald ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.

Dünya nefesini tuttu! Anlaşma olacak mı?

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde liderler baş başa görüşme gerçekleştirdi.

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Dünya nefesini tuttu! Anlaşma olacak mı?

Metropole Hotel'de yapılan görüşmede, ile Kim arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekti.

Dünya nefesini tuttu! Anlaşma olacak mı?

ABD Başkanı , Kuzey Kore ile nükleer bir yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak." ifadesini kullandı.

Dünya nefesini tuttu! Anlaşma olacak mı?

Kim'in nükleer görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması için tüm çabayı göstereceği konusunda söz verdiğini belirten , bu noktada hızlı olmanın önemli olmadığına işaret etti.

Dünya nefesini tuttu! Anlaşma olacak mı?

Öte yandan Kim ise "Harika bir diyalogumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.
Baş başa görüşmenin ardından iki lider heyetler arası görüşmelere geçti.

Dünya nefesini tuttu! Anlaşma olacak mı?

- Ortak imza töreni düzenlenecek

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan 'ın bugünkü programı ile ilgili yazılı açıklamaya göre, Trump ile Kim, yerel saatle 14.05'te (TSİ 10.05) ortak imza töreni gerçekleştirecek.

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