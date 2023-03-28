Dünya Türkiye'nin savunma başarısını konuşuyor: Erdoğan'ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor "Daha büyük, daha güçlü... "

Türkiye'nin 2022'de 4,4 milyar dolarlık rekor bir silah ihracatına ulaştığı belirtildi. Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı'na göre, geçen yıl ülkenin savunma sanayisinin cirosu 10 milyar dolardı. Türkiye'nin 2023 yılındaki ihracat hedefini ise 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediği ifade edildi.