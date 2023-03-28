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Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 13:07

Dünya Türkiye'nin savunma başarısını konuşuyor: Erdoğan'ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor "Daha büyük, daha güçlü... "

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları dünya gündeminden düşmüyor. ABD'li CNBC, 'Erdoğan'ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor' ifadelerini kullandı. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Kızılelma'nın ardından TCG Anadolu gemisine konuşlandırılmak üzere geliştirilen TB3'ün ilk uçuşuna gün saydığını duyurmasının ardından TB3 tüm özellikleri ile mercek altına alındı: Daha büyük, daha güçlü

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Dünya Türkiye’nin savunma başarısını konuşuyor: Erdoğan’ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor Daha büyük, daha güçlü...

Türkiye savunma alanında attığı adımlar ile dünyanın gündeminde kalmayı sürdürüyor. Başkan Erdoğan2ın 20 yıllık projesinin meyvelerini verdiği vurgulanırken Bayraktar TB3 de dikkatlerden kaçmadı...

Dünya Türkiye’nin savunma başarısını konuşuyor: Erdoğan’ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor Daha büyük, daha güçlü...

ABD'li CNBC, Türkiye'nin savunma alanındaki başarılarına dikkat çekti. "Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisi küresel nüfuzunu artırıyor" başlıklı haberde Bayraktar TB2'ye dikkat çekildi. Sanayi dönüşümünün köklerinin, Ankara'nın kendi kendine yeten bir savunma sektörü inşa etme stratejisinin ana hatlarıyla belirlendiği dönemin, 2000'li yılların başına denk geldiği vurgulandı.


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Dünya Türkiye’nin savunma başarısını konuşuyor: Erdoğan’ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor Daha büyük, daha güçlü...

Türkiye'nin 2022'de 4,4 milyar dolarlık rekor bir silah ihracatına ulaştığı belirtildi. Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı'na göre, geçen yıl ülkenin savunma sanayisinin cirosu 10 milyar dolardı. Türkiye'nin 2023 yılındaki ihracat hedefini ise 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediği ifade edildi.

Dünya Türkiye’nin savunma başarısını konuşuyor: Erdoğan’ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor Daha büyük, daha güçlü...

Atlantik Konseyi'nin Aralık ayında denizaşırı savunma ihracatından elde ettiği geliri 2020-2021 yılları arasında %42 arttırdığı belirtildi. Bu dönüşümün köklerine de değinilen haberde, "Erdoğan'ın yirmi yıllık projesi meyvelerini veriyor" ifadeleri kullanıldı.

Dünya Türkiye’nin savunma başarısını konuşuyor: Erdoğan’ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor Daha büyük, daha güçlü...

Ankara'nın modern ve kendi kendine yeten bir savunma sektörü inşa etme ve yerli yatırımı teşvik etme stratejilerinin 2000'li yılların başlarına dayandığı vurgulandı.

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