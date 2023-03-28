Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:48
Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
13:07
Dünya Türkiye'nin savunma başarısını konuşuyor: Erdoğan'ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor "Daha büyük, daha güçlü... "
Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları dünya gündeminden düşmüyor. ABD'li CNBC, 'Erdoğan'ın 20 yıllık projesi meyvelerini veriyor' ifadelerini kullandı. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Kızılelma'nın ardından TCG Anadolu gemisine konuşlandırılmak üzere geliştirilen TB3'ün ilk uçuşuna gün saydığını duyurmasının ardından TB3 tüm özellikleri ile mercek altına alındı: Daha büyük, daha güçlü