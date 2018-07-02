Dünya üzerindeki 193 ülkenin 170’inde Türk vatandaşı bulunuyor

TÜRKLER EN ÇOK AVRUPA KITASINDA ÇALIŞIYOR

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde dünyanın birçok yerinde yaşayan Türk vatandaşlarla ilgili medyaya yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde Türk vatandaşları konu alan 15 bin 948, gurbetçilerle ilgili ise 3 bin 284 haber çıkışı belirlendi. Türklerin çalışmak için ise yine ilk tercihinin Avrupa Kıtası olduğu belirlendi.