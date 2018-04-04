Dünyada en az konuşulan diller

Dünyada farklı kültürlerin oluşturduğu birbirinden farklı pek çok dil vardır. Ancak bu dillerden bazıları var ki konuşanların sayısı 10 parmağın 10'unu geçmiyor. İşte dünya üzerinde en az konuşulan diller… Oklahoma'da konuşulan Anaka dili sadece 3 kişi tarafından kullanılıyor. Meksika'da konuşulan Awakatek dili ise 3 kişi tarafından konuşuluyor. Farklı yerel kültürleri içinde barındırdığı bilinen Brezilya'da ise Mawayana dilini 10 kişi biliyor. Van'da yaşayan Mehmet Kuşman isimli bekçi dünyada Urartuca dilini bilen tek kişi. Britanya'da yaşayan yerliler tarafından kullanılan Bella Coola dilini 20 kişi konuşabiliyor. Sierra Leone'de varlığını sürdüren Bom dili 20 kişi tarafından kullanılıyor.