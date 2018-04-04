Türkiye'nin en iyi haber sitesi

en ler

Giriş Tarihi: 04.04.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 16:10
  • 1
  • 9
en ler
Dünyada en az konuşulan diller

farklı kültürlerin oluşturduğu birbirinden farklı pek çok vardır. Ancak bu den bıları var ki konuşanların sayısı 10 parmağın 10'unu geçmiyor. İşte dünya üzerinde en az diller…

  • 2
  • 9
en ler
Dünyada en az konuşulan diller

Oklahoma'da Anaka i sadece 3 kişi tarafından kullanılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 9
en ler
Dünyada en az konuşulan diller

Meksika'da Awakatek i ise 3 kişi tarafından konuşuluyor.

  • 4
  • 9
en ler
Dünyada en az konuşulan diller

Farklı yerel kültürleri içinde barındırdığı bilinen Brezilya'da ise Mawayana ini 10 kişi biliyor.

  • 5
  • 9
en ler
Dünyada en az konuşulan diller

Van'da yaşayan Mehmet Kuşman isimli bekçi Urartuca ini bilen tek kişi.

  • 6
  • 9
en ler
Dünyada en az konuşulan diller

Britanya'da yaşayan yerliler tarafından kullanılan Bella Coola ini 20 kişi konuşabiliyor.

  • 7
  • 9
en ler
Dünyada en az konuşulan diller

Sierra Leone'de varlığını sürdüren Bom i 20 kişi tarafından kullanılıyor.

BİZE ULAŞIN