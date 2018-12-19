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Dünyada görülmesi gereken 50 en havalı yer

dergisi "dünyada yapılması gereken en iyi 50 şey listesi" hazırladı. Liste, dünyanın 400 farklı noktasından kültür-sanat, yeme-içme ve seyahat editörü ile 200 uzman yazarın 5 bin farklı mekan önerisinin yanı sıra 15 bin okuyucunun önerileri arasından oluşturuldu. Seçilen 50 mekan benzersizliği, zamansızlığı, coğrafi çeşitliliği ve sunduğu mükemmel kültürel yapı açısından değerlendirildi. "Dünyanın gezilmesi gereken en havalı mekanları"ndan biri olarak , listeye 31'inci sıradan girdi. Time Out, Bomontiada'yı, "2015 yılında açılan Bomontiada, uzun zamandır sessizliğini koruyan eski 'un en kozmopolit mahallelerinden birine nefes oldu" ifadesiyle tanımladı. İşte içinde dünyanın farklı yerlerinden mekanları içeren "mutlaka yapılması gerekenler" listesi...

Giriş Tarihi: 19.12.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 19:34
Dünyada görülmesi gereken 50 en havalı yer
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Dünyada görülmesi gereken 50 en havalı yer

50. Dubai Sanal Gerçeklik Parkı

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Dünyada görülmesi gereken 50 en havalı yer

49. Çin'deki Büyük Kanyon Cam Köprüsü

Dünyada görülmesi gereken 50 en havalı yer

48. Londra'daki Borough Pazarı

Dünyada görülmesi gereken 50 en havalı yer

47. Louvre Abu Dhabi Sanat Galerisi

Dünyada görülmesi gereken 50 en havalı yer

46. Milano'daki 10 Corso Como Alışveriş Merkezi

Dünyada görülmesi gereken 50 en havalı yer

45. Hong Kong'da sanat kompleksine dönüştürülen Tai Kwun Hapishanesi

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