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Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Giriş Tarihi: 17.04.2018 14:57
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Dünyadaki en tehlikeli canlılar
Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Sarı akrep

Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez 'da görülmüş.

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Dünyadaki en tehlikeli canlılar
Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Dünyada ise genelde kurak yerlerde rastlanılan sarı akrep dünyanın en zehirli akreplerinden biri... Zehri ölümcül olan sarı akrebin zehrinin belirtileri ise yüksek ateş ve felç...

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Dünyadaki en tehlikeli canlılar
Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Katil arı

Görünüş olarak bal arılarından tamamen farksız olan bu tür saniyeler içerisinde öldürmesiyle biliniyor.

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Dünyadaki en tehlikeli canlılar
Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Afrika kökenli olan katil arılar iğnelerini 8 defa kullanabilir.

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Dünyadaki en tehlikeli canlılar
Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Hint gergedanı

Tek boynuzlu oluşuyla diğer gergedanlardan ayırt edilebilen bu tür, boynuzları nedeniyle sıklıkla avlanır.

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Dünyadaki en tehlikeli canlılar
Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Bu nedenle nesli tükenmek üzere olan canlılar arasındadır.

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Dünyadaki en tehlikeli canlılar
Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Koni salyangozu

Gündüzleri kumda saklanan, geceleri ise avlanmak için suda gezinen koni salyangozu oldukça zehirli bir tür.

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