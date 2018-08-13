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Dünyadan Peşpeşe 'ye Destek Mesajları

Giriş Tarihi: 13.08.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 17:36
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Dünyadan Peşpeşe 'ye Destek Mesajları
Dünyadan Peşpeşe Türkiye'ye Destek Mesajları
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Dünyadan Peşpeşe 'ye Destek Mesajları
Dünyadan Peşpeşe Türkiye'ye Destek Mesajları

İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, ülkesinin tıpkı gibi bir ekonomik saldırıya uğrayabileceğini söyledi.

Libero gazetesine mülakat veren Giorgetti, bu ayın sonu ile eylül ayının başında İtalya'ya yönelik ekonomik bir saldırı olabileceğine dikkati çekerek, bu bağlamda Türkiye'yi örnek gösterdi.

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Dünyadan Peşpeşe 'ye Destek Mesajları
Dünyadan Peşpeşe Türkiye'ye Destek Mesajları

Piyasa üzerinden İtalya'ya yönelik ekonomik saldırı olabileceği ihtimalinin sorulması üzerine Giorgetti, "Böyle bir saldırıyı bekliyorum. Piyasalarda avını seçip harekete geçen aç spekülatif fonlar bulunur. 1992 Ağustos sonunda ve 7 yıl önce Berlusconi'yle neler olduğunu hepimiz gördük. Yazın borsada az hareket olduğunda bu, ülkelere yönelik agresif girişimlere neden olabilir, tıpkı 'de olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

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Dünyadan Peşpeşe 'ye Destek Mesajları
Dünyadan Peşpeşe Türkiye'ye Destek Mesajları

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE DAYANIŞMA MESAJI

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de hafta sonu bir gazeteye verdiği mülakatta 'ye dayanışma mesajı göndermişti.

Milanesi, "İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından çok mühim bir oyuncu olan önemli bir ülkeyle dayanışma göstermek gerektiğidir. Kriz durumu hepimiz için kötü haberdir. Sorumluluk sahibi bir şekilde yakınlık göstermemiz ve Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki muhtemel sonuçları için dikkatlice gözetim ve denetim yapmamız gerekir." demişti.

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Dünyadan Peşpeşe 'ye Destek Mesajları
Dünyadan Peşpeşe Türkiye'ye Destek Mesajları

"TÜRKİYE'DE OLANLAR AVRUPA KITASINI DA İLGİLENDİRİYOR"

'de olanların, Avrupa kıtasını da ilgilendirdiğini belirten Milanesi, Avrupa gibi sağlam bir bölgede, birçok ülkenin tek bir güçlü para birimi kullandığı ve bir sorun yaşandığında bu ülkelerin bir koruma ağı oluşturduğu bir bölgede bulunmanın avantaj olduğunu söylemişti.

Milanesi, "Türkiye'de yaşananlar, avro gibi bir para birimi kullanmanın olumlu veya olumsuz olduğu konusunda hala şüpheleri bulunanlar tarafından çok dikkatlice değerlendirilmelidir." yorumunda bulunmuştu.

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Dünyadan Peşpeşe 'ye Destek Mesajları
Dünyadan Peşpeşe Türkiye'ye Destek Mesajları

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Rusya, ile de milli para birimleriyle ticaret istiyor. Bu konu üzerinde titizlikle çalışılması gerekiyor." dedi. Peskov, başkent Moskova'da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

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Dünyadan Peşpeşe 'ye Destek Mesajları
Dünyadan Peşpeşe Türkiye'ye Destek Mesajları

Rusya'nın, uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasını desteklediğini ifade eden Peskov, "Rusya bu konuyu uzun süredir, en üst düzey seviyeler de dahil olmak üzere çeşitli seviyelerde çalışıyor." dedi.

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