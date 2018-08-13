Dünyadan Peşpeşe Türkiye'ye Destek Mesajları

"TÜRKİYE'DE OLANLAR AVRUPA KITASINI DA İLGİLENDİRİYOR"

Türkiye'de olanların, Avrupa kıtasını da ilgilendirdiğini belirten Milanesi, Avrupa gibi sağlam bir bölgede, birçok ülkenin tek bir güçlü para birimi kullandığı ve bir sorun yaşandığında bu ülkelerin bir koruma ağı oluşturduğu bir bölgede bulunmanın avantaj olduğunu söylemişti.

Milanesi, "Türkiye'de yaşananlar, avro gibi bir para birimi kullanmanın olumlu veya olumsuz olduğu konusunda hala şüpheleri bulunanlar tarafından çok dikkatlice değerlendirilmelidir." yorumunda bulunmuştu.