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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…
Giriş Tarihi: 29.03.2022 19:41 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 21:46

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen en önemli kıstaslardan biri en iyi hava kuvvetlerine sahip olmaktır. Bu anlamda ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Birçok önemli istatistik üzerinden hazırlanan rapora göre dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı. Türk Hava Kuvvetleri sıralamaya damga vurdu. Peki Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması…

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

2022 yılına dair bilgiler paylaşan Global Firepower sitesi dünyanın en güçlü donanmalarını tek tek sıraladı.

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Hazırlanan listede uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Türkiye'nin sıralamadaki yeri merak konusu oldu.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması…

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