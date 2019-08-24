Dünyanın en güzel plajları listelendi! Turistler Türkiye'ye o plaj için geliyor...

Dünyanın en güzel 25 plajı listelendi! En büyük seyahat platformlarından biri tarafından seçilen liste sıralamasında Türkiye'den de bir plaj yer alıyor. İşte Dünyanın en güzel plajları… Ülkemiz birbirinden güzel sahilleri içinde barındırıyor. Her yıl binlerce turistin tatil tercihlerinin başında gelen Türkiye, Dünyanın en güzel plajları listesine de yerini aldı. Peki, Ülkemizdeki hangi plaj bu sıralamaya girdi? İşte Dünyadaki birbirinden güzel plajlar… White Beach / Malay / Filipinler Plajı ziyaret için en iyi zaman Aralık ve Mayıs arası Punta Uva Beach/ Kosta Rika Plajı ziyaret için en iyi zaman Kasım ve Mayıs arası... Nungwi Beach / Zanzibar Tanzanya Plajı ziyaret için en iyi zaman Haziran ve Eylül arası... Sharm El Luli / Mısır Plajı ziyaret için en iyi zaman Mayıs ve Ekim arası... Spiaggia dei Conigli / Sicilya / İtalya Plajı ziyaret için en iyi zaman Mayıs ve Eylül arası... Galapagos Beach / Tortuga Bay / Dominik Cumhuriyeti Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu