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listelendi! Turistler 'ye o plaj için geliyor...

Dünyanın en güzel 25 plajı listelendi! En büyük seyahat platformlarından biri tarafından seçilen liste sıralamasında 'den de bir plaj yer alıyor. İşte

Giriş Tarihi: 24.08.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 14:32
Dünyanın en güzel plajları listelendi! Turistler Türkiye'ye o plaj için geliyor...

Ülkemiz birbirinden güzel sahilleri içinde barındırıyor. Her yıl binlerce turistin tatil tercihlerinin başında gelen , listesine de yerini aldı. Peki, Ülkemizdeki hangi plaj bu sıralamaya girdi? İşte Dünyadaki birbirinden güzel plajlar…

Dünyanın en güzel plajları listelendi! Turistler Türkiye'ye o plaj için geliyor...

White Beach / Malay / Filipinler

Plajı ziyaret için en iyi zaman Aralık ve Mayıs arası

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Dünyanın en güzel plajları listelendi! Turistler Türkiye'ye o plaj için geliyor...

Punta Uva Beach/ Kosta Rika

Plajı ziyaret için en iyi zaman Kasım ve Mayıs arası...

Dünyanın en güzel plajları listelendi! Turistler Türkiye'ye o plaj için geliyor...

Nungwi Beach / Zanzibar Tanzanya

Plajı ziyaret için en iyi zaman Haziran ve Eylül arası...

Dünyanın en güzel plajları listelendi! Turistler Türkiye'ye o plaj için geliyor...

Sharm El Luli / Mısır

Plajı ziyaret için en iyi zaman Mayıs ve Ekim arası...

Dünyanın en güzel plajları listelendi! Turistler Türkiye'ye o plaj için geliyor...

Spiaggia dei Conigli / Sicilya / İtalya

Plajı ziyaret için en iyi zaman Mayıs ve Eylül arası...

Dünyanın en güzel plajları listelendi! Turistler Türkiye'ye o plaj için geliyor...

Galapagos Beach / Tortuga Bay / Dominik Cumhuriyeti

Plajı ziyaret için en iyi zaman: Yıl boyu

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