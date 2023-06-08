Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 08:12

Dünyanın en şanssız canlısı! Herkes onu yılan sanıyor ama... Görürseniz sakın zarar vermeyin!

Yaz aylarına girilmesiyle beraber sıcak havalar kendini gösterirken aylardır kış uykusunda olan yılanlar da uyanmaya başladı. Avlanmak için doğaya geri dönen yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olabiliyor. Ancak öyle bir hayvan var ki görenler yılan sansa da gerçek bambaşka... Genelde kırsal kesimde görülen bu hayvanlar insanlar tarafından yılan sanılarak öldürülüyor. Halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen bu canlıyı görürseniz sakın öldürmeyin! Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu hayvan insana zarar vermiyor.