Dünyanın en şanssız insanları

Siyasetçinin intiharı ABD'de Cumhuriyetçi parti üyesi olan Robert Budd Dwyer, Pensilvanya'da mali işler sorumlusuydu. Rüşvet almakla suçlanan Dwyer, görevinden istifa ettiğini duyurmak için bir basın toplantısı yaptı. Konuşmasının sonunda, "Bu eğer sizi rahatsız edecekse dışarı çıkın" diyerek silahını çıkardı ve kimsenin onu durdurmasına izin vermeden tetiği çekerek intihar etti. 55 yıl hapis ve 300 dolar para cezasına çarptırılan Dwyer aslında suçsuzdu. Ancak bu, intiharından yıllar sonra anlaşıldı.