Türkiye'nin en iyi haber sitesi

en şanssız insanları

Giriş Tarihi: 19.07.2018 21:06 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 21:13
  • 1
  • 28
en şanssız insanları
Dünyanın en şanssız insanları

Siyasetçinin intiharı ABD'de Cumhuriyetçi parti üyesi olan Robert Budd Dwyer, Pensilvanya'da mali işler sorumlusuydu. Rüşvet almakla suçlanan Dwyer, görevinden istifa ettiğini duyurmak için bir basın toplantısı yaptı. Konuşmasının sonunda, "Bu eğer sizi rahatsız edecekse dışarı çıkın" diyerek silahını çıkardı ve kimsenin onu durdurmasına izin vermeden tetiği çekerek intihar etti. 55 yıl hapis ve 300 dolar para cezasına çarptırılan Dwyer aslında suçsuzdu. Ancak bu, intiharından yıllar sonra anlaşıldı.

  • 2
  • 28
en şanssız insanları
Dünyanın en şanssız insanları

İrlanda'da normal bir gün. Biraz sonra başlarına gelecek felaketten habersiz, baba-oğul kırmızı bir arabanın yanında fotoğraf çektiriyorlardı.1998 yılıydı ve İrlanda'da 30 yıl süren etnik milliyetçilik çatışmasının baş aktörü IRA'nın bu arabaya bomba yüklediğinden o an kimsenin haberi yoktu. Fakat daha sonra kamuoyu 29 kişinin ölümüne, 200 kişinin de yaralanmasına sebep olan bu patlamayla ilgili, en yüksek ölüm oranına sahip terör olayı olmasını yıllarca tartıştı. Fotoğrafın çekildiği makine, bomba enkazından bulunduktan sonra basınla paylaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 28
en şanssız insanları
Dünyanın en şanssız insanları

Alexander'in duştaki ölümü Travis Alexander (30), eski kız arkadaşı Jodi Arias tarafından vahşice öldürülmeden önce duş alıyordu. Arias, bu fotoğrafı çektikten hemen sonra Travis'i 27 kez bıçakladı, boğazını kesti ve bu da yetmemiş gibi en son silahla kafasından vurarak öldürdü. Travis'ten geriye kalan ise gözlerindeki soru işaretini ve dehşeti gösteren bu fotoğraf kaldı.

  • 4
  • 28
en şanssız insanları
Dünyanın en şanssız insanları

11 Eylül'ü çekmek isteyen muhabir Foto muhabir Bill Biggart, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan ilk saldırıdan sonra fotoğraf çekmek için olay yerine koştu. Maalesef ikinci kulenin yıkılacağını bilmiyordu. O birinci kuledeki felaketi çekerken, ikinci kule de yıkıldı ve Biggart'ın cesedine ve kamerasına 4 gün sonra ulaşıldı. İçinde 150 fotoğraf vardı. Kameranın kaydettiği en son fotoğrafta, saat 10.28'i gösteriyordu. İkinci kule ise tam 10.30'ta yıkıldı.

  • 5
  • 28
en şanssız insanları
Dünyanın en şanssız insanları

Lady Diana'nın trajik ölümü. Sadece saçları görünüyor olsa da fotoğraftaki kişinin kim olduğunu dünya biliyor. 1997'de sevgilisi Dodi Al Fayed ile Paris'teki Ritz otelinden çıkan Lady Diana, etrafını saran muhabirlerden kaçmak isterken, şoför arabanın kontrolünü kaybedip takla attı. Şoför ve Fayed olay yerinde öldü. Lady Diana ise hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Bu kare Diana'nın son fotoğrafı olmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi ölümünün de sebebiydi. Kazadan sonra paparazilerin fotoğraf çekmeye devam ettiğini gören ağır yaralı Lady Diana'nın "Aman Tanrım, beni rahat bırakın" dediği iddia ediliyor.

  • 6
  • 28
en şanssız insanları
Dünyanın en şanssız insanları

1979 doğumlu Akademi Ödüllü Avustralyalı Heath Ledger kariyerinin zirvesindeyken ve en iyi performansını sergilediği "Batman: Kara Şövalye" filminin gösterime girmesini beklerken reçeteli ilaçları yanlış kullanması yüzünden hayatını kaybetti. Fotoğrafta Ledger, yine ölümünden sonra gösterime giren "The Imaginarium of Doctor Parnassus" filminin çekimleri sırasında görülüyor.

  • 7
  • 28
en şanssız insanları
Dünyanın en şanssız insanları

ABD'nin 35. başkanı olan Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta öldürüldü. Suikastten kısa süre sonra tutuklanan Lee Harvey Oswald suikasti gerçekleştirmekle suçlandı. Ancak tutuklanmasından iki gün sonra, daha mahkemeye çıkarılamadan Jack Ruby tarafından vurularak öldürüldü. FBI ile Kennedy Suikasti'ni araştıran Warren Komisyonu resmi olarak Oswald'ın suikasti tek başına işlediği sonucuna vardı.

BİZE ULAŞIN