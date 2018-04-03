Dünya'nın en sıradışı adası

X KROMOZOMLULARA YASAK OLMASI ESKİ BİR GELENEK

Okinoshima adası Fukuoka bölgesinin kuzeybatı kıyısında kalan ufak bir ada ve geleneksel olarak bu adaya sadece erkekler gidebiliyor.

Zengin arkeolojik ve dini mirasa sahip olan adanın iki X kromozomlu herkese kapalı olması ise oldukça eski bir gelenek. 4. ve 9. yüzyıllar arası Asya ticaret ağı içerisinde yer alan ada, tüccar erkeklerin mallarını teslim etmeden önce uğrayarak güvenli bir seyahat ve ticaret için geldikleri ve dua ettikleri bir alandı. Yüzyıllar boyunca bu amaçla kullanılan adada boncuklar, silahlar, aynalar ve kılıçlar gibi yaklaşık 80.000 adet adak ürünü tespit edildi.