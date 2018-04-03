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'nın en sıradışı adası

Giriş Tarihi: 03.04.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 15:51
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'nın en sıradışı adası
Dünya'nın en sıradışı adası

Japon Denizi içinde bulunan yemyeşil küçük bir ada olan Okinoshima, ilginç özelliğiyle duyanları şaşırtıyor. Çok uzun zamandır devam eden bir gelenekten dolayı kadınların ayak basmasının yasak olduğu adaya erkeklerde bazı şartları yerine getirdikten sonra girebiliyor. İşte kadınların giremediği ada Okinoşima…

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'nın en sıradışı adası
Dünya'nın en sıradışı adası

X KROMOZOMLULARA YASAK OLMASI ESKİ BİR GELENEK

Okinoshima adası Fukuoka bölgesinin kuzeybatı kıyısında kalan ufak bir ada ve geleneksel olarak bu adaya sadece erkekler gidebiliyor.

Zengin arkeolojik ve dini mirasa sahip olan adanın iki X kromozomlu herkese kapalı olması ise oldukça eski bir gelenek. 4. ve 9. yüzyıllar arası Asya ticaret ağı içerisinde yer alan ada, tüccar erkeklerin mallarını teslim etmeden önce uğrayarak güvenli bir seyahat ve ticaret için geldikleri ve dua ettikleri bir alandı. Yüzyıllar boyunca bu amaçla kullanılan adada boncuklar, silahlar, aynalar ve kılıçlar gibi yaklaşık 80.000 adet adak ürünü tespit edildi.

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'nın en sıradışı adası
Dünya'nın en sıradışı adası

'nın yazı öncesi dini ritüelleri için önemli bir alan olan bu ada ve içindeki adaklar Japon hükumeti tarafından doğal hazine olarak korunuyor.

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'nın en sıradışı adası
Dünya'nın en sıradışı adası

ARINMA RİTÜEL

Ada bugün de ritüel anlayışı ve sıkı gelenekleri ile aynı kutsallığını koruyor. Ada bir tapınak tarafından kontrol edilliyor. Tapınağın buyruğu altında olduğu "Shinto" gelenekleri de bu adayı kadınlara yasaklıyor. Sebebi ne olursa olsun kadınların adaya girişi kesinlikle yasak. Erkekler de adaya geldiklerinde arınma ritüeline girip adada çıplak olarak dolaşmak zorundalar. Aslında adadaki bu sıkı gelenekler adayı uğrak bir yer olmaktan çıkarıyor.

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'nın en sıradışı adası
Dünya'nın en sıradışı adası

GELENEKLERİN DEĞİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Adada ritüel anlamda olmayan canlı yaşam sadece doğal hayat anlamında mevcut. Bölge halkı da olası bir turizm furyasının bu doğal hayata zarar verebilceğini düşünerek alanın turistik bir yer haline dönüştürülmesini engellemek istiyor. Ancak bu doğal hayat konusunda tek tehdit turizm değil.

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'nın en sıradışı adası
Dünya'nın en sıradışı adası

The Guardian'ın haberine göre; Bölgenin başka türden yerlileri de bu doğal hayatı etkiliyor. Son yıllarda adada sayısı gittikçe artan yırtıcı sıçanlar adadaki yerel kuş popülasyonunu yok etti. Bu nedenle kırılgan bir ekosisteme sahip olan bölge, Japon hükümeti tarafından oldukça sıkı bir şekilde denetleniyor.

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'nın en sıradışı adası
Dünya'nın en sıradışı adası

UNESCO KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NE GİRMEMESİ İÇİN FAALİYET YÜRÜTÜLÜYOR

Bunlar dışında Unesco Kültür Mirasına girecek olan alanda kadınların adaya girişine dair herhangi bir adım atılmış değil. Ancak Birleşik devletlerden bir grup, adaya kadınların erişimi sağlanmadıkça adanın Unesco Kültür Mirası Listesi'ne girmemesi için bir lobi faaliyeti yürütüyor. Ancak bu lobi faaliyeti herhangi bir sonuç vermiş değil.

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