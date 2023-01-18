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Giriş Tarihi: 18.01.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 10:31

Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşoyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon'un yaşamını yitirdi. İşte resmen bir ayaklı tarih olan Randon'un şahitlik ettiği 47 önemli tarihi olay...

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Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi. Ülke basınındaki haberlere göre, Randon'ın kaldığı Fransa'nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin dün yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

Yetkililer, "Duayen hemşire Andre" olarak da anılan Rahibe Randon'un ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.

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Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

Geçen yıl 25 Nisan'dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.

Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

Rahibe, daha önceki demeçlerinde de ölmekten korkmadığını sıklıkla dile getirmişti. Ailesiyle mutlu olduğunu söyleyen yaşlı kadın yine de büyükbabası ve büyükannesi ile ağabeyine kavuşmak istediğini söylemişti.

Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

İşte resmen bir ayaklı tarih olan Randon'un şahitlik ettiği 47 önemli tarihi olay:

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