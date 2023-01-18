Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi. Ülke basınındaki haberlere göre, Randon'ın kaldığı Fransa'nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin dün yatağında hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkililer, 'Duayen hemşire Andre' olarak da anılan Rahibe Randon'un ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti. Geçen yıl 25 Nisan'dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı. Rahibe, daha önceki demeçlerinde de ölmekten korkmadığını sıklıkla dile getirmişti. Ailesiyle mutlu olduğunu söyleyen yaşlı kadın yine de büyükbabası ve büyükannesi ile ağabeyine kavuşmak istediğini söylemişti. İşte resmen bir ayaklı tarih olan Randon'un şahitlik ettiği 47 önemli tarihi olay: 1. 1905: Birinci Rus devrimi 2. 1914: Birinci Dünya Savaşı başladı 3. 1917: Rusya'da komünizmin ilan edildi 4. 1918: İspanyol gribi salgını 5. 1921: Çin'de komünizmin yükselişi 6. 1924: Stalin'in Rusya'da yönetimi devralması 7. 1927: Lindbergh Paris'e ilk aktarmasız uçuş 8. 1934: Hitler'in Almanya'daki yükselmesi 9. 1939: İkinci Dünya Savaşı'nın başladı 10. 1941: Holokost 11. 1945: İlk nükleer patlama yaşandı 12. 1947: Hindistan bağımsızlığını kazandı. 13. 1948: İsrail kuruldu 14. 1949: NATO kuruldu 15. 1950: Kore savaşı başladı 16. 1952: İngiltere'de II. Elizabeth taç giydi 17. 1953: DNA keşfedildi 18. 1955: Rosa Parks sivil haklar hareketi başladı 19. 1958: ABD ilk uyduyu fırlattı 20. 1959: Castro Küba'yı ele geçirdi 21. 1961: Berlin Duvarı inşa edildi 22. 1962: Küba füze krizi yaşandı 23. 1963: Kennedy suikastı 24. 1966: Mao rakiplerini tasfiye etti 25. 1967: Altı Gün Savaşı 26. 1968: Martin Luther King öldürüldü 27. 1969: Ay'a ayak basıldı 28. 1975 Vietnam savaşı sona erdi 29. 1976: Concorde hava yolculuğu anlayışını değiştirdi 30.1977: Personel Computer anlayışı gelişmeye başladı 31. 1979: İran'da İslam Cumhuriyeti doğdu 32. 1983: İnternet doğdu 33. 1989: Berlin Duvarı yıkıldı 34. 1991: Amerika Ortadoğu'da savaşa girdi 35. 1992: Soğuk Savaş sona erdi 36. 1994: Ruanda Soykırımı 37. 1999: NATO Kosova'da ilk bağımsız saldırısını gerçekleştirdi 38. 2001: New York'a 11 Eylül terör saldırıları gerçekleşti 39. 2003: ABD, Afganistan'ı işgal etti 40. 2003: ABD Irak'ı işgal etti 41. 2007: iPhone piyasaya sürüldü 42. 2008: Küresel ekonomik çöküş yaşandı 43. 2011: Suriye savaşı başladı 44. 2012: Tanrı parçacığı keşfedildi 45: 2016: Trump ABD başkanı seçildi 46. 2019: Hong Kong protestoları 47. 2020: Korona küresel salgını 48. 2022: Rusya-Ukrayna savaşı başladı 49. 2022: Dünya nüfusu 8 milyarı geçti